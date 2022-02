Kate del Castillo habló sobre Sean Penn y lo calificó como la persona más vil que ha conocido

Kate del Castillo habló por primera vez sobre el problema que tuvo con el actor Sean Penn y lo calificó como la persona más baja que ha conocido en su vida. En el año 2016, ambos actores tuvieron una reunión con el ‘Chapo’ Guzmán, pero Penn la mencionó como intermediaria, lo cual provocó la persecución de las autoridades mexicanas.

“(Sean Penn) salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono. Lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él”, contó Kate del Castillo en el programa Radio Fórmula. Además, la actriz agregó: “Este señor no solo me usó como carnada, sin que puso en riesgo mi vida en todos los sentidos”.

“La verdad, me da una flojera infinita. No voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie: poner en riesgo la vida de nadie. Es, literal, de vida o muerte”. Así se refirió cuando le preguntaron sobre el actor.

La artista aún se encuentra en proceso de demostrar que fue perseguida por las autoridades mexicanas y que la quisieron acusar de delitos relacionados a delincuencia organizada y operaciones con recursos procedentes de manera ilícita y encubrimiento. Esto la perjudicó de manera personal y económica.

Kate del Castillo se rinde ante la gastronomía y la gente peruana

“La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble. Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, dijo.

Kate del Castillo volverá a darle vida a Teresa Mendoza en La reina del sur 3. Foto: Telemundo

Kate del Castillo se vacunó para seguir grabando La reina del sur

Kate del Castillo se ha recuperado tras contagiarse de coronavirus y, tras no presentar dificultades o algún síntoma grave durante la enfermedad, aseguró que no quiso recibir la vacuna. No obstante, tuvo que hacerlo para poder iniciar las grabaciones de La reina del sur.

La actriz comentó en una entrevista a Telemundo que para participar en la tercera temporada de la serie los encargados de producción les pidieron a todos los miembros del elenco que tengan las dosis correspondientes de la vacuna contra la COVID-19.