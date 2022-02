Gianella Ydoña revela que Josimar le pidió tener otro bebé mientras aún seguía con María Fe

Gianella Ydoña, expareja del cantante Josimar Fidel, reapareció en televisión para brindar una entrevista a Magaly TV, la firme. La recordada ‘protagonista’ dio unas revelaciones sobre el salsero en el reportaje que se emitió el último jueves 3, dejándolo mal parado con sus declaraciones.

Según contó la joven, el intérprete de “El aventurero” le pidió en agosto del 2021 retomar la relación y tener otro bebé , pese a que él aún seguía con María Fe Saldaña, quien en ese entonces se encontraba con 5 meses de gestación.

De acuerdo a su comentario, la propuesta se la dio cuando el artista viajó a Estados Unidos para visitar a su hijo.

“Me decía: ‘vamos a hacer otra vida acá, vamos a hacer otro bebé’. (…) Cuando yo estuve allá, ellos estaban de novios. Ellos hacían videollamadas. Ella hablaba con Josimar, con el bebe también”, relató Gianella Ydoña.

Gianella Ydoña se solidariza con María Fe

Por otro lado, la joven sintió empatía por la situación de María Fe, quien vivió toda la etapa de embarazo sola. Del mismo modo, tuvo que afrontar escándalos mediáticos por parte de Josimar Fidel.

“Josimar me ha dicho que ha sido buena chica, soy mujer y la entiendo, me conmueve un poco su situación porque no me hubiese gustado pasar por eso, gracias a Dios que yo pasé un buen embarazo, un buen parto”, expresó.

Habla de la conducta de Josimar

Gianella Ydoña no desaprovechó en opinar sobre la nueva relación del padre de su hijo, una cubana dueña de un centro de belleza, y la conducta que él aún mantiene. Según afirmó, considera que pese a los años no ha madurado.

No obstante, contó que ellos se llevan bien y que el intérprete de “Con la misma moneda” se desvive por la extranjera.

“Ellos se dicen: papi y mami, todos nos llevamos super bien. Él es bien cariñoso, le cocina, la atiende, es como su reina”, develó.