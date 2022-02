Isabel Acevedo se pronuncia sobre su nueva relación amorosa: “Prefiero dejar eso en privado”

Isabel Acevedo no pudo ocultar más que está atravesando por la mejor etapa de su vida al darse una nueva oportunidad en el amor con una persona que no tiene nada que ver con la farándula peruana. La empresaria fue la invitada especial de En boca de todos de este viernes 4 de febrero, donde se mostró muy nerviosa cuando Tula Rodríguez le hizo creer que tenían a su pareja en una llamada telefónica.

Luego de la situación incómoda, la conductora del programa dio su apreciación sobre el nuevo pretendiente de la bailarina. “Me parece un chico plantado, de linda sonrisa, adulto, ya hecho, un empresario y con que ella sea feliz, que digan lo que quiera”.

La popular ‘Chabelita’ solo atinó a reírse ante los comentarios de los presentadores del espacio, pero decidió guardar silencio y no revelar detalles de su romance. “Estoy feliz, estoy tranquila y eso es lo principal, eso se nota . Quería trasmitir eso en mis redes y para la gente que me sigue y me desea lo mejor”, aseveró. “Les digo la verdad, bajo la experiencia que ya he tenido, prefiero dejar eso en privado” , agregó.

Empresaria emocionada por dictar clases de baile en Estados Unidos

Por medio de las redes sociales se hizo viral un video, donde se puede ver a la ganadora de Reinas del show sobre un escenario realizando una coreografía de salsa. Tras ello, Isabel Acevedo expresó su emoción por haber dictado clases de baile en Estados Unidos. “Gracias a Salsa con candela por darme la oportunidad de compartir esta clase con mucho ritmo y sabor, fue una linda experiencia y agradezco a todos los que participaron. ¡Muy pronto muchas sorpresas más!”.

Isabel Acevedo dio clases de salsa en inglés. Foto: Isabel Acevedo/Instagram.

Isabel Acevedo no descarta ser parte de un programa de televisión

Luego de su paso por el programa de baile de Gisela Valcárcel y del cual se llevó el premio mayor a casa, Isabel Acevedo no descarta regresar a la pantalla chica, ya que aseguró estar dispuesta a formar parte de cualquier formato de televisión sin dejar de lado su salón de belleza. “A la espera de propuestas, no me desespero, siempre me llaman para algo”, mencionó en entrevista con El Popular.