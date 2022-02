Giuseppe Benignini abandona el país sin pagar deuda de más de 15.000 soles

Giuseppe Benignini, modelo venezolano quien estuvo un tiempo con Michelle Soifer, fue grabado saliendo del país y llegando a la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Magaly Medina, en un reportaje que emitió este jueves 3 de febrero, mostró dichas imágenes y resaltó también que el extranjero no llegó a pagar su deuda pendiente.

Tras finalizar su relación con la cantante, el popular ‘Principito’ se ganó la mala fama de cliente moroso. Esto, por las denuncias de allegados y falta de pago de alquiler del local donde vendía sus hamburguesas.

Afectados hablan de las deudas de Giuseppe Benignini

En ese sentido, el programa de espectáculos se comunicó con la propietaria de dicho establecimiento, quien resaltó que el joven no saldó la cuenta de más de 7.000 soles.

“Nada, ni un sol pagó, yo por no tener problemas con un venezolano, te lo juro prefiero nada, incluso él dijo que se habían quedado unas cosas en el local, todo eso es mentira. Era cuatro meses, a 1800 soles por mes, pero yo no quiero saber nada”, declaró a través de una llamada telefónica.

Renzo Centeno, otro de los afectados que le prestó 8.000 soles al venezolano, se mostró indignado por cómo lo ha dejado Giuseppe Benignini. “No, no pagó nada, está perdido. Yo ya di por perdido el dinero, es un estafador”, expresó.

Giuseppe Benignini asegura haber pasado momentos difíciles

En octubre del 2021, Giuseppe Benignini brindó unas declaraciones a Amor y fuego mostrándose afectado tras su ruptura con Michelle Soifer y a las denuncias en su contra.

“Cuando pasó todo esto yo caí en una depresión fuerte. Soy muy sentimental. Extraño a mi familia. Todo eso me perjudicó un montón. Yo me encerré en mi cuarto y le pedí a ‘Giani’ (manager) que me trajera pastillas para medicarme porque estaba mal”, dijo el joven en aquel entonces.