Gianella Ydoña afirma que Josimar se habría casado con Michelle Moscol por interés

El día de ayer, el programa Magaly TV emitió una entrevista exclusiva con Gianella Ydoña, la expareja de Josimar, con quien tiene un hijo en común. La exesposa del cantante contó varios detalles sobre las relaciones sentimentales que tuvo el salsero.

Como se sabe, actualmente el intérprete de “El aventurero” se encuentra radicando en Estados Unidos y recientemente se casó con la cubana Yanira Cárdenas, sin embargo, el matrimonio no sería legal, ya que seguiría en proceso de divorcio con Michelle Moscol.

La expareja de esposos lleva una relación muy buena entre ellos. Foto: Josimar/Gianella Ydoña/Instagram

“Nunca he visto nada, se me hace súper raro eso. No creo (que haya pasado nada entre ellos) si es lesbiana y le gustan las mujeres, no los hombres”, dijo en relación con el matrimonio en Josimar y Michelle.

Asimismo, aseguró que el salsero anhela convertirse en ciudadano americano y ya no quiere regresar a Perú, por ello comentó al reportero de Magaly TV cuál sería la razón por la que se casó con Moscol. “Imagino que (por) el papeleo, los papeles” , dijo Gianella Ydoña.

Gianella Ydoña revela que Josimar le pidió tener otro hijo mientras seguía en una relación con María Fe

Otro de los temas que comentó en la entrevista fue que el salsero le pidió retomar la relación en agosto del 2021 e incluso tener otro bebé a pesar de que estaba con María Fe.

“Me decía: ‘Vamos a hacer otra vida acá, vamos a hacer otro bebé’. (…) Cuando yo estuve allá, ellos estaban de novios. Ellos hacían videollamadas. Ella hablaba con Josimar, con el bebé también”, relató Gianella Ydoña.

Gianella Ydoña cuenta que Josimar trata como una reina a su nueva pareja

En su último viaje a Orlando con su hijo, Gianella Ydoña pudo conocer a la actual esposa de Josimar Fidel, la cubana Yanira Cárdenas, de quien aseguró que es una buena persona.

Gianella Ydoña sorprendió al hablar de la vida íntima de su expareja. Foto: captura/ATV/Instagram

“Ellos se dicen: papi y mami, todos nos llevamos súper bien. Él es bien cariñoso, le cocina, la atiende, es como su reina”, afirmó, y advirtió que a ella le podría pasar lo mismo que a sus exparejas. “Todos conocen a Josimar y su patrón, espero que no sea así”, agregó.