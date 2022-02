Gianella Neyra: “Siempre he creído y defendido que hay muchísimo talento en nuestro país”

Gianella Neyra es uno de los muchos personajes públicos que ha hecho su carrera artística con mucho esfuerzo enfocado en su talento. Pensar en ella es evocar a nuestros pensamientos las novelas, series y más trabajos audiovisuales en los que formó parte del elenco, pero no solo eso.

Gianella Neyra ingresa como jurado a Perú tiene talento. Foto: Gianella Neyra/Instagram

Sus raíces provienen de un padre futbolista, Carlos Neyra, y su madre Giannina Magagna, quien es hermana del escritor Ezio Neyra. El talento a ella no le ha sido esquivo y siempre lo ha demostrado, aunque en un inicio de su trayectoria haya sido, como dice el viejo refrán, “profeta fuera de su tierra”. Argentina fue su primera casa, allí trabajó en varias películas y vivió por algunos años.

Gianella Neyra comenzó como modelo y participó en el concurso Miss Viña Internacional, uno de los más reconocidos para su época. Sin embargo, ella quería más y es por eso que viajó a Estados Unidos para formarse profesionalmente como actriz en el Instituto Lee Strasberg en la ciudad de New York.

Su paso por tierras charrúas marcó un antes y un después en ella; ya que, allá conoció a su esposo Segundo Cernadas con quien tuvo un hijo. Lo que ella no sabía hasta ese momento es que la vida le tenía preparada una vida completamente distinta. La renombrada actriz volvió al Perú y no solo se separó, sino que después de un tiempo se dio la oportunidad de volver a enamorarse y formar una familia estable con el conductor Cristian Rivero.

Ambos en la actualidad tiene un hijo más y, a pesar de no volver a sellar su unión con un papel ni sacramento, se han consolidado como una de las parejas más firmes en el mundo del espectáculo peruano. Hace unos meses, Gianella Neyra ingresó a La voz kids para hacer algo que nunca había hecho antes: conducir con su novio.

La pareja lleva muchos años de compromiso y tienen un hijo en común. Foto: Gianella Neyra/Cristian Rivero/Instagram

Después vino el estreno de su primer hijo cinematográfico. Medias hermanas es la película peruana dirigida y protagonizada por la influencer y su compañera Magdyel Ugaz, quienes después de mucho esfuerzo y espera por la paralización debido a la pandemia vio la luz con mucho éxito en la cartelera nacional. De esa forma, la exmodelo vivió el 2021 como uno de los años más importantes en su vida.

Esa fue una gran preparación para el nuevo reto que le ha puesto el ámbito laboral que es la conducción. Perú tiene talento regresa con una nueva temporada a los hogares peruanos para mostrar lo mejor de nuestro país y los extranjeros quienes radican acá. La artista, según cuenta, aún no puede ser consciente de todo lo maravilloso que ha visto en las audiciones. Por ello, no solo agradece la oportunidad de vivir en carne propia eso que siempre le llamó la atención, sino involucrarse y ser parte de cada una de las historias que va conociendo en dicho programa.

El diario La República conversó con la multifacética Gianella Neyra para que nos cuente más a detalle cuáles son sus expectativas con Perú tiene talento y cómo está trabajando al lado de personajes como Renzo Schuller, Ricardo Morán, Mimy Succar y Mathías Brivio.

A lo largo de tu carrera has trabajado como modelo, actriz, conductora y más, pero no como jurado. ¿Cómo asumes este reto?

Me encanta el formato desde que empezó Perú tiene talento. Siempre decía que quería ser jurado o parte de esto porque es muy importante. Hacer arte en el país es difícil y nosotros tenemos tanto que contar, mostrar y dar en todo el país, y por eso me parece muy necesario. Espero hacerle justicia a este formato que tanto amo.

¿Qué es lo que más te llama la atención de Perú tiene talento?

El hecho de ser una plataforma que te permita mostrarte sin importante edad, género, origen, ni nada. Si tienes talento y crees en él, este es el lugar para que te des a conocer. Eso es lo que más me llama la atención. Acá vas a encontrar tanta diversidad, en cuanto a talento. Nosotros como jurado somos el público vip de todo lo que hemos visto. Hay grupos, niños, grandes, de Lima, provincia, extranjeros y más que no se pueden imaginar. Nunca sabes lo que va a pasar y estamos abiertos a todo. Eso es lo que más me emociona.

¿Qué tal la química con tus compañeros jurados?

Maravillosa la química. Con Ricardo, Renzo y Mathías ya nos conocemos por trabajos anteriores. Entonces, ha sido como reencontrarnos desde un lugar nuevo. Con Mimy todo ha sido muy bonito porque es una loca buena. Eso le ha sumado al jurado.

¿Cómo cambiaron tus expectativas al vivir los casting?

Me he quedado boquiabierta. A nosotros nos ocultaban a los participantes para no influenciarnos en nada y disfrutar su presentación. La producción nos decía que no hay nada relevante, pero salía uno que era bueno, otro mejor, otro mucho mejor y ahí. Con cada uno saltaba de las sillas. Siempre he creído y defendido que hay muchísimo talento en nuestro país , pero no hay el espacio para mostrarlo. Viendo el programa, el público se va a convencer de eso. Independientemente de que ganen o no, se van a dar a conocer y les va a cambiar la vida.

¿Qué tal difícil es hacer arte en nuestro país?

Muy difícil, Yo me siento bendecida porque ya voy a tener 30 años de trayectoria como actriz, pero no hay muchos así. Es muy difícil porque nuestra profesión está desamparada por muchos lados y somos un país que no siempre apoya la cultura como quisiéramos. Nosotros lo hacemos porque amamos lo que hacemos y tenemos pasión sin importante las dificultades. Eso era lo que me conmovía: vi gente que luchaba por lo que le apasionaba y creía en eso. En que podía vivir de eso.

¿Qué tan difícil fue separar tus sentimientos al conocer una historia y enfocarte en su talento?

Durísimo. Para mí fue lo más difícil del programa porque me identificaba como actriz y artista, conectaba desde ese puesto y quería decirles que sí, pero no podía. Para mí eso fue de lo más desafiante. Tuve que ponerle equis a alguien que solo quería darle un abrazo y dejarlo pasar.

¿Cómo te sentiste trabajando en la producción de Medias hermanas?

Muy feliz. Espero que vengan más oportunidades para seguir haciendo eso. Como actor uno siempre tiene un lado creativo, pero con tu personaje como herramienta al contar la historia. Como productora tienes un espacio mucho más amplio para crear. En ese sentido estuve como niño en Navidad: feliz. Hemos creado la historia, creamos oportunidades para más compañeros y generamos espacios para mujeres y más actores que no estaban. Junto a Magdyel hemos disfrutado de cada momento de la historia. Todo ha sido un trayecto fascinante e increíble. Ojalá la pueda volver a hacer.

Las actrices debutaron en la producción de la película Medias hermanas. Foto: Gianella Neyra/Magdyel Ugaz/Instagram

¿Qué tal la conexión con Magdyel?

Lo máximo. Nos conocemos desde hace mucho por trabajo en televisión y teatro. Magdyel es hermosa, honesta, increíble y es imposible no quererla. Después se sumó Any y ella también nos hizo crecer. Ha sido una experiencia hermosa y nos ha quedado una amistad para toda la vida.

¿Qué tal importante es para una artista la formación académica?

En estos días y todos los días de la vida es muy importante. Tú puedes tener talento, pero si no lo trabajas, nutres, no eres consecuente y lo vas desarrollando, te vas a quedar. Al menos, si quieres sostenerte en el tiempo e ir creciendo creo que debes estudiar. En el arte siempre debes prepararte porque si eres actor tu cuerpo es tu herramienta y va cambiando. Entonces, un cuerpo a los 20 no es el mismo a los 40 en todo el sentido de la palabra.

¿Cuál es el trabajo que más te ha gustado?

Hay varios personajes a los que les tengo cariño especial porque fueron distintos y marcaron momentos importantes en mi carrera. Por ejemplo, Lucía de Girasoles fue sin duda un personaje que me marcó porque me permitió incursionar afuera y, con ello, trabajé en Argentina por 10 años. Ese papel está guardado en un lugar súper especial. Lola también fue un personaje que amé porque era complejo. Era un hombre en cuerpo de mujer y me ayudó a romper tabúes míos que no conocía. En el cine fue el personaje de Locos de amor porque canté, bailé y fue un desafío. Tengo varios y es muy difícil de elegir.

¿Teatro o televisión?

Ninguno y todos a la vez. Siempre trato de salir de mi zona de confort para seguir creciendo y explorando. Si estoy haciendo mucha televisión trato de mirar otras cosas y siempre quiero encontrar algo que me ayude a crecer y seguir aprendiendo ya sea por el género, personaje, historia o el medio. Siempre trato de no estar tan cómoda y no sentirme tan segura.

¿Qué tal la experiencia en La voz kids?

Hermosa. Fue un montón de trabajo de golpe porque veníamos con la reactivación y regresar a la rutina de levantarse temprano y grabar todo el día fue extraño, pero el formato es hermoso. Ver niños tan chiquitos, pero tanta disciplina, es alucinante. Además, soy mamá y quedaba fascinada al emocionarme viendo a los niños.

Gianella Neyra en La voz kids Perú. Foto: Gianella Neyra/Instagram

¿Qué significan Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos?

Diversión pura, vacilón, locura, hermandad, amistad, autenticidad y todas las cosas bonitas. Siempre lo he dicho, lo más lindo que descubrí con nuestra amistad es lo poderoso que es tener gente que te dé una mirada positiva y amable de ti. Las cuatro tenemos eso de las demás. Por eso, cada cosa que hacemos terminan funcionando porque refleja honestidad. Es vital en la vida juntarte con alguien que te devuelve cosas bonitas de ti, pero también hemos estado lo suficientemente maduras como para sostener lo que queríamos alcanzar. De las cosas más importantes que decidimos en conjunto es hacer las cosas porque disfrutamos hacerlas; cuando no sea así, nos separamos.