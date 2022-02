Eduardo Rabanal publica canción con la que confirmaría fin de su relación con Paula Arias

Eduardo Rabanal subió una historia con la letra de una canción bien peculiar que decía: “Soltero yo, mejor me quedo soltero, soltero, sin compromiso. Ni a las buenas, ni a las malas, yo no me voy a casar. Yo no me voy a casar”. Con eso, continúan las sospechas de que su relación de noviazgo con la salsera Paula Arias habría llegado a su fin, a pesar de que ninguna de las dos partes ha asegurado nada.

No obstante, eso no fue todo, sino que también compartió una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram junto a dos amigos más, donde no quiso responder cómo estaba la artista ni tampoco dar una fecha exacta para su retorno de Italia, país a donde ha viajado para pasar tiempo en familia, como lo deja ver.

De acuerdo al reportaje que le hizo el programa Amor y fuego, el deportista habría dejado de seguir, una vez más, a la lideresa de la agrupación femenina Son Tentación, Paula Arias, pero tendría a varios personajes públicos en su lista se seguidos. La pareja se comprometió hace unos meses jurándose amor eterno, pero desde esa ceremonia han tenido muchos momentos en los que se les ha visto a cada uno por su lado.

PUEDES VER: Paula Arias se habría separado de Eduardo Rabanal: futbolista compartió foto con su expareja

Eduardo Rabanal compartió foto con su hijo y la madre de él

Después de la salida del país del jugador Eduardo Rabanal, las alarmas de separación con Paula Arias se encendieron cuando el futbolista subió una historia donde aparece en compañía de su menor hijo y la madre de este.

¿Se acabó el amor? Paula Arias y Eduardo Rabanal se habrían separado y esto lo demostraría. Foto: captura/ATV

Si bien no hay nada confirmado hasta el momento, se conoce que la primera ruptura amorosa de la pareja fue cuando él fue ampayado en situaciones cariñosas con la madre de su primogénito.

Paula Arias recibió romántico mensaje de su novio, Eduardo Rabanal

Antes de todas las especulaciones y luego de varias idas y venidas entre la pareja Paula Arias y Eduardo Rabanal, el deportista compartió una romántica fotografía con un mensaje para la salsera.

Eduardo Rabanal dedica tiernas palabras a la salsera Paula Arias. Foto: Eduardo Rabanal/Instagram.

En la imagen del 12 de diciembre se ve a los novios en un rústico monumento que forma un corazón y la leyenda de dicha imagen dice: “Te amaré toda la vida”. El mensaje está acompañado de un corazón en emoji.