Dorita Orbegoso olvida a Jerson Reyes: “Llevo un año soltera, ya llegará el indicado”

Dorita Orbegoso se pronunció sobre su situación sentimental para dejar en claro que no tiene una relación amorosa con Jerson Reyes, el exsaliente de Yahaira Plasencia. En ese sentido, la modelo enfatizó que pasará soltera el Día de San Valentín (14 de febrero), aunque, según comentó, no tiene interés en buscar pareja, pues considera que todo debe ocurrir en el momento correcto.

“Estoy soltera y tranquila. El mes del amor no significa más para mí, soy una mujer que vive enamorada. Creo en el amor (pero) por el momento estoy soltera, tranquila, llevando las cosas paso a paso. Llevo un año soltera, ya llegará la persona indicada ”, dijo.

“La verdad es que no busco ningún requisito. Si hay alguien que me genera el interés de poder conocerlo, lo conoceré, pero no estoy buscando tampoco, porque sino no llevaría bastante tiempo soltera. Creo que si estuviera buscando, encontraría algo que necesite, pero no necesito nada en mi vida, así que estoy tranquila. La persona que tenga que llegar, llegará”, añadió.

Asimismo, respecto al video en el que fue captada junto a Jerson Reyes, Dorita Orbegoso acotó “Ampay es cuando estás en una relación y te ampayan con otro, pero (con Jerson) no hay un beso, un abrazo, una salida. No hay nada. Tercero, es mi vida personal”.

El video de Dorita Orbegoso con Jerson Reyes

En imágenes difundidas por el programa Amor y fuego, se logra apreciar a Dorita Orbegoso acompañada por el futbolista en una piscina, compartiendo un momento familiar con su hijo.

Pareja de Jerson Reyes reacciona al ampay con Dorita

Tras hacerse público el video de Dorita Orbegoso con Jerson Reyes, la novia del futbolista rompió su silencio ante Amor y fuego.

Apenas se enteró de lo ocurrido se comunicó con el jugador y le dijo “Pena me das, infeliz, eres un pobre infeliz… falso de m***, qué asco me das, eres un pobre infeliz, solo te digo eso. ¿Por qué ch*** estuviste conmigo”.