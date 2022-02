Día Mundial contra el Cáncer: Anahí de Cárdenas y otras famosas que vencieron la enfermedad

En los últimos años, varios personajes del mundo del espectáculo peruano revelaron que fueron diagnosticados con algún tipo de cáncer. Algunos de ellos fueron las actrices Anahí de Cárdenas, Denisse Dibós, Olga Zumarán, Leslie Stewart y Adriana Quevedo, quienes tras una larga batalla, lograron superarlo.

Ahora, tras su experiencia, se han convertido en activistas para la concientización de esta enfermedad y, hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, recordamos sus historias en esta nota.

Olga Zumarán

En octubre del 2021, la exreina de belleza Olga Zumarán dio a conocer que había sido diagnosticada de cáncer de cuello uterino y, por ello, decidió someterse a un riguroso tratamiento en el hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud. Ella recuerda que el tomar la decisión de hacerlo público le representó un gran temor, pero que lo hizo para hacer un llamado a más mujeres a realizarse controles médicos a fin de prevenir la enfermedad.

“A mí me dijeron que no lo cuente, que debía tener hasta pudor. Me quedé espantada. Que debo tener vergüenza, que debo tener más cuidado en contar las cosas... Y yo le respondí a esas personas: ¿Por qué? Al contrario (...) Yo tengo que contar, salir a decir que estoy mal, pero en la primera fase, porque uno debe trabajar con la prevención, haciéndose sus chequeos” , comentó a Infobae.

Meses después se sometió a una histerectomía y pudo poner fin al mal oncológico. Ahora es embajadora de la prevención y la detección temprana del cáncer.

“Es importante que nuestra exreina de belleza difunda en nuestro país la cultura de prevención del cáncer. Cada día, seis mujeres fallecen de cáncer de útero y de mama, y si son detectados a tiempo, pueden ser tratados por los especialistas de EsSalud, que actúan con efectividad”, comentó el presidente ejecutivo de EsSalud, el doctor Mario Carhuapoma Yance, a Andina.

Anahí de Cárdenas

A fines del 2019, la actriz Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama y decidió revelarlo en sus redes sociales e ir publicando su día a día en su lucha para vencerlo.

Desde un comienzo mostró el coraje que la caracteriza y su determinación para superar el diagnóstico; incluso viralizó el hashtag #Fuckcancer y escribió un libro con el mismo título contando su experiencia.

Anahí de Cárdenas acaba de publicar con la editorial Penguin Random House bajo el título # Fuck cáncer Lado B. Foto: composición LR / difusión

La actriz reveló que descubrió que tenía cáncer con un autoexamen y, felizmente, se detectó a tiempo. En mayo del 2020 reveló la noticia de que finalmente había sido dada de alta tras completar su tratamiento de quimioterapia, y con ello estaba libre.

En ese mismo mes, se lanzó “Previene Perú”. “Quería retribuirle a las personas todo el soporte que había recibido durante mi enfermedad. La misión es enseñar acerca de la prevención del cáncer. Es importante conocer nuestro cuerpo de tal manera que, cuando veamos un cambio, aunque sea mínimo, hagamos algo”, dijo a Infobae.

Anahí de Cárdenas impulsó un festival con el mismo hashtag de su libro y con #Fuckcovid, donde participaron varios grupos musicales y se logró recaudar más de 300.000 soles que fueron donados a la Fundación Peruana de Cáncer y a Bancos de Alimentos Perú.

Anahi de Cárdenas difundió un mensaje sobre el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer. Foto: captura Instagram

Denisse Dibós

En 2017, la actriz y productora de teatro Denisse Dibós fue diagnosticada con dos tumores malignos en la mama derecha a pocos días de firmar contrato para protagonizar la serie Te volveré a encontrar. Dos de sus hermanas también habían sido diagnosticadas antes; una falleció hace 18 años.

Pero fue gracias a la detección temprana que Dibós pudo cambiar su historia. Dos años después, se muestra agradecida por la segunda oportunidad y ahora tiene la misión de lograr que más personas se realicen un autoexamen y mamografía. “El diagnóstico precoz hace la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo al Comercio.

Dos hermanas de Denisse Dibós también fueron diagnosticadas de cáncer. Foto: Denisse Dibós/Instagram

Ahora debe continuar con poco más de cinco años de pastillas para que el enemigo no vuelva a su cuerpo.

Leslie Stewart

El 2017 también fue un año difícil para otra reconocida artista. La talentosa figura del mundo escénico Leslie Stewart recibió la difícil noticia y decidió no comentárselo a sus familiares, pero lo tomó con calma. Hace unos años, un lunar la empezó a incomodar y fue con su cirujano para evitar una marca grande; ahí le confirmaron que se trataba de un carcinoma benigno.

La primera señal fue cuando le detectaron el virus del papiloma humano (VPH). En algunos casos, esta enfermedad desaparece sola, pero en otros causa ciertos tipos de cáncer. Leslie fue diagnosticada con neoplasia incipiente en el cuello uterino y empezó tratamientos y ampollas para superarlo. “Tenía que hacerme un chequeo cada 6 meses y la última vez que fui me dijeron que en 5 años estaba libre del virus”, comentó en una entrevista para El Comercio.

Leslie Stewart recuerda que en su infancia se exponía al sol sin usar bloqueador. Foto: Leslie Stewart/Instagram

Recuerda que en su juventud casi siempre paraba en la playa. “En la época de los 90 no había mucho conocimiento sobre los daños que causaba el sol, además no usaba bloqueadores. De adolescente siempre disfrutaba de la playa, me encanta la naturaleza; entonces, siempre estaba expuesta al sol . Recuerdo que estaba de moda quemarse: utilizábamos yodo, coca cola, extracto de zanahoria, nos echábamos cerveza y estábamos horas expuestas al sol. Después, con el paso de los años, ha traído una consecuencia porque eso no se va de inmediato, sino a largo plazo”, dijo.

También comentó que su madre tuvo tres veces cáncer; ahora tiene 80 y está perfecta. “No es algo para que tomemos a la ligera, pero es algo con lo que hemos convivido mis papás y mis abuelos”.

Adriana Quevedo

La modelo Adriana Quevedo tuvo cáncer en el 2014 y participó de varias campañas a favor de la concientización y prevención, como una caminata en el Pentagonito, San Borja.

La figura del espectáculo, de la mano de La Liga contra el Cáncer, en esa época, invitó a los televidentes a asistir al evento.

Adriana Quevedo cumplió su sueño de ser madre tras seis años. Foto: Adriana Quevedo/Instagram

En la actualidad, es conductora del magazine D’ mañana junto a Karla Tarazona y ‘Metiche’. Además, logró su sueño de convertirse en madre después de intentarlo por seis años. “Bienvenido, Santi, al mundo. 14 de marzo del 2020, el día más feliz de nuestras vidas”, escribió en sus redes su esposo, el modelo argentino Nahuel López.