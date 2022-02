El recuerdo de Cristian Rivero a Jazmín Pinedo tras una pesada broma en programa de Latina

Cristian Rivero recordó en redes sociales la broma que le hizo a Jazmín Pinedo en el 2018 y cómo fue la experiencia de grabar el final del reality Los cuatro finalistas. En aquel año, ambos eran conductores en Latina Televisión y compartían el programa junto a un equipo de jurado especializado en baile.

El spot se realizó con el concepto de baile acuático para la final y Rivero quiso grabar a todos cubiertos de agua para darle mayor énfasis. La popular ‘chinita’ no parecía estar de acuerdo pero, al encontrarse inmersa en la situación, solo atinó a gritar por su maquillaje y vestuario que quedaron completamente mojados.

“Ahora entiendo por qué @jazminpinedo dijo que fue traumático chambear conmigo… Lo siento, china, fue sin querer. ¡Todo fue con cariño!”, escribió Cristian Rivero en Instagram acompañado del divertido clip como recuerdo.

La respuesta de Jazmín no tardó y comentó en el mismo post: “Cris te extraño! ¡Quién joroba como tú! Ah siiiii… Jesús Alzamora”, escribió Pinedo, quien en una historia de Instagram también le dijo “¡Te pasaste!”.

Jazmín Pinedo no tardó en responder al video que subió su excompañero de conducción. Imagen: Captura/Instagram

Jazmín Pinedo acompañó a su hija a vacunarse

Jazmín Pinedo se mostró feliz de compartir en redes sociales que su hija Khalessi, por fin, recibió su primera dosis contra la COVID-19. A través de una serie de historias en Instagram, la exconductora de Más espectáculos difundió los momentos que atravesó con su hija el día que le tocó recibir el ansiado fármaco.

“¿Estás lista para tu vacuna?”, preguntaba la modelo. Luego de que su hija le respondiera afirmativamente, Pinedo la felicitó. “Esa es mi chica valiente”, dijo.

La hija de Jazmín Pinedo recibió su primera dosis de la vacuna. Foto: composición/ Instagram

Cristian Rivero conmovido por imitación de Juan Gabriel

En su última batalla de Yo soy: grandes batallas internacional, el imitador de Juan Gabriel emocionó hasta las lágrimas al jurado y también al presentador Cristian Rivero. Hidalgo interpretó uno de los temas emblemáticos del ícono mexicano: “Abrázame muy fuerte”, el cual fue un homenaje a todas las personas que han luchado y quienes perdieron la batalla contra la COVID-19.

Al final de su presentación, Christian Rivero, con la voz quebrada, aprovechó para reflexionar sobre los duros momentos que se vivieron a lo largo de la pandemia. “Han sido años muy complicados, a todos nos ha tocado de alguna forma particular. No voy a entrar en detalles, pero he visto al jurado, algunos se han contenido y otros lloraron de emoción”, comentó en un primer momento.