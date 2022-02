Carlos ‘Tomate’ Barraza tras su paso por Esto es Habacilar: “Se mantiene la esencia del programa”

Carlos ‘Tomate’ Barraza fue uno de los invitados de la edición de Esto es Habacilar del lunes 31 de enero para tomar por un día la cocoducción del programa y volver a reencontrarse con los ‘académicos’. De acuerdo al cantante, el espacio sigue manteniendo la esencia de lo que fue Habacilar conducido por Raúl Romero, a quien espera vuelva en algún momento al renovado formato.

Además, el locutor de radio reveló que el productor lo llamó solo para que sea invitado del espacio juvenil, donde tuvo gratos recuerdos. “Solo fui como invitado, me llamó Peter (Fajardo) y ha sido bonito volver al set, reencontrarme con los académicos, que ya no son tan académicos. No está Raúl Romero, pero se mantiene la esencia del programa y hay componentes externos que se han acoplado bien al espacio” , reveló para Trome.

Por otro lado, lamentó que su colega Raúl Romero no haya aceptado regresar al nuevo programa de América Televisión. “Sé que la gente extraña a Raúl, es una pena que no haya aceptado volver en esta nueva etapa, pero espero que en algún momento pueda estar, sería un golazo” .

Carlos 'Tomate' Barraza se reencontró con sus antiguas compañeras de Habacilar. Foto: Carlos 'Tomate' Barraza/Instagram.

Cantante halaga a Facundo González

El salsero aseguró que el chico reality está desempeñando muy bien su papel en el formato, aunque le envió algunas recomendaciones. “Me gusta lo que hace Facundo, es un muchacho con talento, que improvisa y es muy rápido en el programa, se deja llevar por el formato y se ha informado bien de lo que era el programa. Sin embargo, creo que tiene que dosificar sus gritos, cosa que se hace con la práctica, con el transcurrir de los programas se irá puliendo”.

Johanna San Miguel defiende Esto es Habacilar tras denuncia de participantes

Durante el programa de Esto es Habacilar, Johanna San Miguel se pronunció ante la denuncia que hicieron dos jóvenes quienes aseguraron que los participantes son maltratos por la producción. “Todo el público aquí y todos nosotros antes de entrar a las instalaciones de América Televisión pasamos por una prueba antígena”, aseveró. “Es tedioso, pero las normas son así, los protocolos son así, y tenemos que cuidarnos por la COVID-19. Es verdad, a veces tenemos que esperar. Yo también he estado esperando mucho tiempo sentada, pero es así, porque somos un montón y tenemos ganas de estar aquí”.