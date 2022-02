¿Qué fue de la vida del imitador de Joe Arroyo, el ganador de la segunda temporada de Yo Soy?

La segunda temporada de Yo soy, durante los meses de junio y agosto del 2012, causó gran expectativa entre público peruano, ya que en las audiciones mostraron varios participantes que no solo se parecían en el físico, sino también en la voz, y uno de ellos fue el imitador de Joe Arroyo. Ytalo Faijó Briceño encandiló al jurado al entonar una de las canciones del recordado salsero.

Luego de varias performances y sentencias, el participante, de profesión capitán de la Policía Nacional del Perú, logró ser el ganador absoluto de Yo soy, segunda temporada, y dejó en segundo lugar al imitador de Camilo Sesto y en el tercer puesto a ‘Axl Rose’. Pero, muchos se preguntarán qué pasó con ‘Joe Arroyo’, ¿habrá dejado la imitación del cantante colombiano?. Aquí te contamos a lo que se dedica Ytalo Faijó.

‘Joe Arroyo’ siguió rindiendo tributo al salsero colombiano

Tras proclamarse ganador de Yo soy, Ytalo Faijó dejó la dependencia policial donde trabajaba en el Callao para dedicarse por completo a su imitación de Joe Arroyo. Desde ese entonces no descansó y empezó a realizar diferentes presentaciones por todo el territorio peruano, entonando las canciones más representativas del salsero colombiano. Además, asistía tanto a eventos públicos como privados e, incluso, llegó a sorprender a la escuela de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra.

‘Joe Arroyo’ reveló haber superado la COVID-19

En agosto de 2020, a Ytalo Faijó le tocó vivir una difícil situación al contagiarse de COVID-19. A inicios de octubre del mismo año, ‘Joe Arroyo’ contó que, después de 45 días de haber estado internado en una clínica local, por fin pudo abandonar el nosocomio. “Ayer (1 de octubre) me dieron de alta, ha sido un milagro de Dios haber vencido esta terrible enfermedad. He vuelvo a nacer”, aseguró para Trome. “Les pido a todos que se cuiden y no lo tomen como un juego. Estuve internado por 45 días, tuve el 83% de los pulmones comprometidos”, agregó.

Ytalo Faijó imitador de Joe Arroyo sigue rindiendo homenaje al recordado salsero colombiano. Foto: Ytalo Faijó/Instagram.

Ytalo Faijó regresó a dar batalla en el programa Yo soy

Luego del duro episodio que le tocó experimentar por el coronavirus, Faijó regresó a Yo soy, grandes batallas para retar a duelo al imitador de Juan Luis Guerra. Sin embargo, ‘Joe Arroyo’ terminó criticando al formato de Latina TV. Tras interpretar “La rebelión’, el concursante se pronunció en redes sociales. “Hoy (30 de enero 2021) participé en las batallas de Yo soy, y me sabotearon la pista. Tremenda decepción, por Dios. Me da mucha vergüenza ajena. Ahora ya entiendo por qué se sienten tan seguros”, expresó en su perfil de Facebook.

Imitador participó en el Festival Mundial de la Salsa en Colombia

Ytalo Faijó contó a través de su cuenta oficial de Instagram que fue parte del primer Festival Mundial de la Salsa en Cali el pasado diciembre de 2021. “Aquí, en Cali, fuimos reconocidos como la mejor canción inédita en el primer Festival Mundial de la Salsa en Cali, Colombia, donde también logramos el primer lugar. Desde aquí, un saludo fraterno”, compartió el cantante junto a un video.

¿Qué hace ahora el imitador de Joe Arroyo?

El artista, más conocido por encarnar a Joe Arroyo, es muy activo en sus redes sociales, e invita a sus seguidores de todo el Perú cuando realiza presentaciones en cualquier parte del país. En la actualidad, el expolicía luce igual a como fue su audición en el reality de canto, y ha demostrado que después de casi 10 años de salir ganador de Yo soy sigue siendo el mejor imitador de Álvaro José Arroyo González o, simplemente, Joe Arroyo.