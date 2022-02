Tula Rodríguez no descarta volver a enamorarse: “Deseo rehacer mi vida en algún momento”

La conductora de televisión Tula Rodríguez está segura de querer volver a enamorarse, y tiene muy bien definido qué requisitos debe cumplir aquella persona que desea conquistar su corazón. Pues, la figura de televisión espera que no se trate de un futbolista, porque muchos de ellos son de 20 años y prefiere conocer a un hombre de su edad, con quien pueda compartir parte de su vida.

“Claro que deseo rehacer mi vida en algún momento, con alguien como yo, nada de jovencitos. Imagínate, tengo sobrinos de 20 años, no pasa nada”, manifestó la también actriz en entrevista con El Popular.

Luego de haber perdido a su esposo hace más de un año, la presentadora revela que no quiere saber nada de deportistas. “No, menos chibolos. Yo soy una mujer de base cuatro y, si voy a voltear a mirar, tiene que ser mínimo a alguien de mi edad. A mí no me gusta chicos, quiero en mi vida a alguien como yo”.

Conductora le canta romántico tema a su productor

En la edición de En boca de todos del 31 de enero, Tula Rodríguez sorprendió a sus compañeros al dedicarle una romántica canción a su productor Marco Díaz. El hecho ocurrió durante un enlace en vivo con Myriam Hernández, quien se encuentra promocionando su nueva gira. La animadora no dudó en cantar a todo pulmón el reconocido tema de la artista “El hombre que yo amo”. “Esa te la dedico, Marco. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Marco, escucha... Él me da alegrías, él es mi productor”, expresó.

Tula Rodríguez contó que hace más de un año que no besa a nadie

Durante un informe de su programa, Tula Rodríguez se sinceró y reveló que desde hace más de un año que no besa a nadie. Además, en la nota también se dio a conocer que Milett Figueroa y otras figuras de la farándula peruana llevan mucho tiempo sin recibir un beso de amor. “477 días que estos labios no han sentido de otra persona”, expresó. “No es fácil, es duro, es difícil, pero hay que asumir nuestra realidad”, agregó.