Sheyla Rojas revela que llevó terapia con Sir Winston: “Toda relación tiene altos y bajos”

Sheyla Rojas reapareció en televisión para hablar de su distanciamiento con Sir Winston y aclarar si han finalizado su relación. En entrevista con Magaly Medina, este 2 de febrero, la exchica reality aseguró que ambos siguen juntos y su alejamiento del empresario se debió a un ataque de celos.

En medio de la conversación, reveló que hubo cosas que le incomodaron de él, razón por la cual decidieron llevar sesiones de pareja con un especialista. La influencer señaló que en toda relación existen problemas, en ese sentido, han tratado de superarlo.

“Como toda pareja, pasamos problemas. Nosotros vivimos juntos desde el día número uno y fue un proceso. Toda relación tiene alto y bajos Yo no perdonaría una infidelidad y él lo sabe. Él sabe que el compromiso tiene que ser mutuo, pero hay cosas que para mí me chocaron al principio y llevamos terapia él y yo”, contó.

“Los mexicanos son muy querendones, son amorosos, amistosos también machistas como todos, pero no me había pasado eso. Nosotros llevamos terapia para entendernos y creo que hay cosas que todavía me chocan ... Me chocó que mi novio le diga a otra mujer ‘mi reina’, la única reina de la casa y de su vida soy yo y yo lo tomé a mal”, agregó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas dijo estar “enamorada”

Solo palabras de elogio. En la charla con Magaly Medina, Sheyla Rojas reveló sus sentimientos hacia el empresario mexicano.

“Es un hombre que a mí me da mucha tranquilidad. Estoy enamorada más allá de los lujos”, expresó la exintegrante de Esto es guerra.

¿Por qué Sheyla Rojas se fue de viaje?

Sobre su viaje, dijo que tras haber discutido con el extranjero viajó a República Dominicana para “desconectarse y visitar a sus amigas”.

“Me fui a República Dominicana… no me fui de fiesta, fui a desconectarme. Yo tengo amigas allá y me fui a la casa de una de ellas, al día siguiente me enfermé y ya me vine de viaje”, aclaró.