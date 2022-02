Sheyla Rojas felicita a Pedro Moral por su boda: “Agradezco lo que viví con él”

Sheyla Rojas brindó una entrevista exclusiva a Magaly Medina. Desde Guadalajara, México, la modelo peruana habló sobre su situación sentimental y familiar. Sin embargo, en un momento, la conductora le preguntó qué opinaba del matrimonio de su expareja, Pedro Moral, con quien estuvo comprometida antes de generar un escándalo mediático por el fin de su relación con él.

La exchica reality felicitó al empresario por esa nueva etapa en su vida y le agradeció por los momentos que vivieron juntos. “Yo tengo mucho qué agradecerle. Por más que me hayan dicho lo que me hayan dicho, yo agradezco lo que viví con él, las experiencias y aprendizajes que me dejó ”, respondió.

Magaly Medina le contó que Pedro Moral no tuvo una boda sencilla, como muchos creían, pues contrató una orquesta, mostró una decoración bonita y lo realizó en un club reconocido.

“No fue una boda Moral”, le dijo Sheyla Rojas a modo de broma , lo cual generó las risas de la presentadora de espectáculos.

¿Cómo se enteró de la boda de Pedro Moral?

La modelo reveló que se enteró del matrimonio de Pedro Moral a través del padre de su hijo, Antonio Pavón, quien es amigo del empresario. “Sí, lo vi, me contó Antonio también”, agregó.

Luego, felicitó a su exprometido. “La verdad es que le deseo todas las felicidades del mundo, que bueno que se haya casado”, expresó.

Afirmó que no lo llamó personalmente debido a la escandalosa ruptura que tuvieron. “ Que lo voy a llamar, quieres que lo traume más de lo que quedó ”, dijo.

Pedro Moral y Fabiola Garavito se dieron el sí en el altar. Foto: captura / Instagram

Sheyla Rojas y Pedro Moral: ¿por qué terminaron?

Sheyla Rojas y Pedro Moral terminaron su compromiso a inicios de 2019, poco antes de casarse. La pareja protagonizó un escándalo que duró varias semanas. Incluso, él se presentó en el programa El valor de la verdad para contar su versión.

Por su parte, la modelo explicó que no se separó por falta de dinero. “Lo importante no solamente es un tema de plata. Y en este caso, Pedro y yo terminamos porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida”, sostuvo en ese entonces.