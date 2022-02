Sheyla Rojas advierte a ‘Sir Winston’ sobre matrimonio: “Tampoco voy a esperar toda la vida”

Sheyla Rojas retomó su relación con su novio Luis Miguel Galarza Muro, así lo confirmó el último miércoles 2 de febrero en el programa de Magaly Medina. La presentadora de espectáculos decidió entrevistar a la modelo luego de que evidenciara en sus redes sociales que su relación con el famoso ‘Sir Winston’ había llegado a su fin.

Durante la conversación con la ex chica reality, la conductora de Magaly TV, la firme le preguntó si estaba preparada para contraer matrimonio con el empresario mexicano. Ante ello, la influencer aseguró que su novio sabe sus planes y no está dispuesta a esperar por mucho tiempo.

“Él sabe que yo quiero tener hijos, que yo me quiero casar, que quiero formar mi familia y tampoco me voy a quedar esperando toda la vida , tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, aseguró.

¿'Sir Winston’ tendría planes de casarse con la modelo?

La popular ‘Shey Shey’ fue muy precisa con su revelación sobre si ha recibido una propuesta de casamiento de parte de ‘Sir Winston’, ya que ella espera que sea por su propia voluntad. “No hemos hablado de matrimonio porque, en realidad, yo creo que es algo que él lo tiene que hacer, a él le tiene que nacer”, manifestó, a pesar de que tienen poco tiempo de relación.

Sheyla Rojas asegura estar enamorada de empresario mexicano

Luego de haber regresado a la casa que compartía con el millonario empresario mexicano, Sheyla Rojas dejó en claro estar muy enamorada de ‘Sir Winston’, más que de los lujos, y reconoció haber exagerado con las publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. “No es para tanto. En las conversaciones tampoco vi algo explícito”, alegó. “Es un hombre que a mí me da mucha tranquilidad. Estoy enamorada más allá de los lujos”, añadió.