Rodrigo Cuba sorprendió a su hija y a la pequeña de Ale Venturo con show privado

Rodrigo Cuba parece disfrutar de su nueva vida. Así lo demuestra, cada vez que puede, en sus redes sociales. En su familia no solo ha hecho un espacio para su nueva pareja, Ale Venturo, sino también para la descendiente de ella, con quien su pequeña comparte muchos momentos.

De esta forma, a través de las redes, se vio a toda la familia bailar al ritmo de canciones infantiles con un show sorpresa que trajo el deportista a su departamento. Los encargados de la sorpresa estaban caracterizados de la pareja más amada de Disneyland, Michey y Minnie Mouse.

En las imágenes se puede observar que la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes baila al ritmo de la música, mientras su padre graba y hace bailar a la hija de Ale Venturo. La pareja no ha dejado de compartir, a través de sus estados de Instagram, cómo pasan su día a día juntos; sin embargo. En la celebración no solo estaban presentes las hijas de ambas figuras, sino también los padres del jugador del Sport Boys.

Lizbeth Cueva le pide a Rodrigo Cuba y Melissa Paredes mesura con su hija

La psicóloga especializada en parejas Lizbeth Cueva, quien acompaña como panelista a los conductores de América hoy, se refirió a la expareja de esposos Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes desde su separación se han visto muy felices en compañía de sus nuevas parejas acompañados de su pequeña.

En ese sentido, la especialista manifestó: “Cuando hay hijos de por medio, hay que pensarlo bien. En el caso de Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba tienen una niña que hace poco recién sale de un esquema de hogar de familia. No termina por entender qué pasó con su hogar y otra vez está entrando a otro esquema con la mamá y otra pareja, y otro con el papá y la pareja”.

Magaly Medina criticó a Rodrigo Cuba tras presentar a su hija a su nueva pareja

La influencer Magaly Medina regresó con todo a la televisión nacional. Los temas que comentó fueron los que estuvieron pendientes mientras la influencer se encontraba de vacaciones en Europa.

“Siempre me pareció un hombre con una necesidad extraordinaria de afecto, y claro, no pudo soportar la soledad e inmediatamente conectó con alguien que vino a llenar los vacíos emocionales que necesita. No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor”, aseveró sobre la nueva pareja de Rodrigo Cuba.