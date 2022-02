Pedro Suárez Vértiz a su esposa: “Nunca he amado a nadie como a ti”

Pedro Suárez Vértiz es uno de los artistas peruanos que no deja de utilizar sus redes sociales para opinar sobre temas coyunturales. Sin embargo, muchos cibernautas han criticado al peruano, ya que creen que algunos de sus comentarios son desatinados. Esta vez, el músico decidió enviar un tierno mensaje a su esposa.

El intérprete de “Lo olvidé” compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su esposa, a quien se le puede apreciar recibiendo la dosis contra la COVID-19. Además, llenó de elogios a la madre de sus hijos y confesó lo mucho que la ama.

“Qué guapa estás, Cynthia. Vacunándote en Zorritos. Nunca me ha gustado ninguna mujer como tú, me gustas, amor. Nunca he amado a nadie como a ti. Sin ti me muero. Así de simple, Cynthia” , escribió el cantante.

Pedro Suárez Vértiz confesó cuánto ama a su esposa. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Instagram

Músico escribe mensaje reflexivo en Navidad

El también escritor compartió con sus millones de seguidores un emotivo mensaje de Navidad, donde los invitó a compartir amor y pasar tiempo con la familia. “Un momento de reflexión, de vivir el presente intensamente, de andar en familia y, por supuesto, buscar amigos también que sean como familia. Un tiempo mágico para vivir de igual manera nostalgia e ilusión y para pensar en Jesús y todos los sueños que queremos para el futuro”, expresó.

Pedro Suárez Vértiz suele escribir sus pensamientos en redes sociales. Foto: archivo/GLR

Pedro Suárez Vértiz sorprendido con visita de quinceañera

El programa En boca de todos compartió la historia de una adolescente que logró cumplir su deseo de conocer a Pedro Suárez Vértiz, como regalo de su cumpleaños. La adolescente, junto con su madre, viajó desde Rioja a Lima para conocer al cantante. “Me llevé una gran sorpresa al ver a la señorita vestida de pies a cabeza, con nuestros colores patrios plasmados en un hermoso vestido rojo con detalles blancos”, indicó. “Fue una tarde conmovedora, llena de sonrisas y lágrimas de alegría, de una pequeña señorita y futura profesional”, añadió.