Patricio Parodi: atacan a Majo Parodi por su embarazo en redes sociales

María José Parodi está embarazada y esta noticia fue bien recibida por su familia y amigos, quienes le desearon muchos éxitos en esta nueva etapa en su vida. Sin embargo, este miercoles 2 de febrero, la hermana menor del ‘pato’ Parodi sorprendió a todos al publicar imágenes en las que sus seguidores la cuestionaban las actividades que realiza.

Tal y como se ve en sus historias diarias, la influencer sigue yendo al gimnasio y ejércitandose con normalidad, lo cual generó dudas en sus seguidores. “¿No hay problemas con el bebé por el peso? Aclara mi duda, please”, le pidió una usuaria.

Majo no tardó en responder. “Recalco que no, lo pongo por aquí porque es algo que me dicen a diario. Si le hiciera mal a la bebé, no lo haría, todo se lo pregunto a mi ginecólogo. Si me lo dicen en buena onda o como pregunta, trato de contestarles (es que no les miento que mínimo son 10 mensajes al día que leo de esto)”.

María José Parodi recibe fuertes comentarios a cerca de su embarazo.

Luego de esta publicación, la nutricionista comentó que recibe lamentables comentarios constantemente. “Ojalá pierdas al bebé”, “tu marido no viene, ya tiene otra enamorada mejor que tú” y “aborta tu embarazo”. A lo que ella respondió: “Gente vacía, o que no sabe qué hacer con su vida. Esto, felizmente, no me afecta y simplemente bloqueo a este tipo de gente (desubicada), pero hay personas a las que le puede chocar, sobre todo porque hoy en día te dicen todo el tiempo qué hay que hacer, qué está mal, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto”, expresó, indignada por el actuar de las personas.

El embarazo riesgoso de Majo Parodi

Hace un par de semanas, las gemelas María José y María Fernanda Parodi publicaron un video a su cuenta en Youtube en el que respondieron algunas dudas a cerca del embarazo de Majo. Sin embargo, la noticia que llamó la atención de todos fue que la influencer tiene un embarazo riesgoso.

Mafer reveló que su hermana tiene dificultades. “Está full engreída. Todo el mundo le dice sí. No le dejamos hacer mucho por lo de la placenta baja. Su ginecólogo le dijo que tiene la placenta baja”.