Pamela Franco descarta la posibilidad de un segundo embarazo: “Es algo recontra fuerte”

Pamela Franco no puede estar más feliz al disfrutar de la hija que tiene junto a Christian Domínguez. Así lo dio a conocer en una entrevista que le dio al diario La República donde habló de la maternidad y lo renovada que está ahora que muestra orgullosa su figura postparto con 25 kilos menos.

La artista fue consultada sobre la posibilidad de tener un segundo bebé con su actual pareja y aseguró: “Todavía no salgo de todo esto de ser madre, de verdad que es algo recontra fuerte. Estoy disfrutando un montón, amo a mi hija con todo mi corazón”.

Asimismo, Pamela Franco contó que su hija es un sueño hecho realidad: “La deseé, la pedí y la tengo ahora. La amo con toda mi alma. Así que quiero seguir disfrutándola. No me metas ideas (de tener un segundo hijo), por favor (risas)”, en referencia a un segundo descendiente.

Gisela Valcárcel quiere celebrar el tercer aniversario de Christian Domínguez y Pamela Franco

La empresaria Gisela Valcárcel defiende a los conductores de América hoy, programa producido por su empresa GV Producciones, y asegura que no cree en ‘la maldición de los tres años’ de Christian Domínguez y sus parejas.

Es por ello que aseveró sobre el tercer aniversario del cantante con Pamela Franco: “Ni digas... Tiene que pasar los 3 años, ¿no? Tiene que hacer comparsa nacional, Armando, tres días... Corso se tiene que hacer”.

Pamela Franco cuenta que conoce las claves de las tarjetas de Christian Domínguez

La líder de la agrupación musical Puro sentimiento visitó el set de Mujeres al mando para participar de un sketch relacionado al amor, enfocado en los celos.

En ese sentido, cuando se le consultó si es que tiene la clave de su teléfono respondió: “Tengo la clave del celular, de todas las tarjetas, de todo, y no he necesitado pedir, él me lo ha dado”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que conocía las contraseñas de sus cédulas crediticias.