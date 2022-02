Natalie Vértiz pide consejos sobre alimentos para bebés: “Siento como si fuera mamá primeriza”

Natalie Vértiz suele compartir en redes sociales algunas experiencias que vive junto a sus pequeños. Sin embargo, esta vez, la exreina de belleza recurrió a sus seguidores para que le den consejos sobre la alimentación en bebés.

La conductora de Estás en todas reveló sentirse ‘perdida’ y como ‘si fuera mamá primeriza’, porque mencionó que se ha olvidado de algunas cosas sobre el cuidado de los bebés, pues su hijo mayor, Liam, está por cumplir 8 años, y su segundo bebé apenas cumplirá un año.

“Quiero saber sus experiencias, con qué empezaron (a alimentar) sus hijitos. Como que me siento, la verdad, un poco perdida. Siento como si fuera mamá primeriza. Parece mentira, pero uno se olvida, Liam cumple en marzo 8 años, y es como si me hubiera olvidado absolutamente de todo ”, expresó en su Instagram.

Natalie Vértiz asegura que no quiere más hijos

En sus redes sociales, Natalie Vértiz fue consultada sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia, sin embargo, la modelo descartó la idea y aseguró que no quiere tener más hijos.

“No, me quedo con este par hermoso. Sinceramente, nunca digas nunca, pero en este caso me quedo con mis dos bebés. No me imagino con más”. mencionó.

Natalie Vértiz dedica emotivo mensaje a su mamá por la muerte de su abuelo

La conductora Natalie Vértiz aprovecha unos minutos en el programa +Espectáculos para dedicarle un sentido mensaje a su madre, debido a que su familia sufrió la pérdida del abuelo.

“Quiero aprovechar este segmento para mandarle un abrazo a mi mami (...) Lamentablemente, el día de ayer falleció mi abuelo, el papá de mi mamá, y sé que no es el momento... El show debe continuar, pero quiero mandarte un abrazo (mamá)”. Minutos después, añadió: “Mami, sabes cuánto te amo y que siempre vamos a estar juntas en los buenos y malos momentos”.