Melissa Paredes no descarta matrimonio con Anthony Aranda: “Solo Dios sabe”

Melissa Paredes asistió al avant premiere de la película Sí, mi amor 2 y tuvo comentarios positivos respecto a su relación con Anthony Aranda. Durante el evento, la modelo respondió algunas preguntas para el diario Trome.

Janet Barboza declaró para un medio que, días antes, Anthony Aranda pensaba viajar a Barcelona con otra modelo. Asimismo, se especuló que era Paula Manzanal con quien el bailarín viajaría. Cuando le consultaron sobre el tema, Melissa afirmó que la popular ‘chica Tulúm’ se contactó con ella para aclarar el tema y que ella le respondió: “Tranquila, yo no tengo ni idea. Yo no veo los medios. No sé, todo bien”

Del mismo modo, le preguntaron por qué Anthony no la acompañó al evento de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, a lo que expresó que “cada uno hace lo suyo”. “Yo creo que él está trabajando en lo suyo y yo estoy trabajando también”, precisó.

Además, comentó que existían proyectos para ella y que no le afectaban los comentarios negativos en las redes sociales: “Gracias a Dios propuestas sí hay. Vamos a ver qué pasa. Me siento fuerte. Antes que todo soy mamá, tengo que trabajar y tengo que seguir.”

Finalmente, este medio le preguntó si habría la posibilidad de un matrimonio entre ella y el coreógrafo, por lo que Melissa apuntó: “Solo Dios sabe lo que puede pasar. Estoy feliz. Estoy contenta. Estamos tranquilos todos y eso es lo más importante”.

El comportamiento de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba afecta a su hija

Algunas figuras públicas se han pronunciado ante la relación que mantiene la expareja; sin embargo, el 2 de enero se presentó Lizbeth Cueva, la psicóloga de América hoy y comentó que la menor podría estar confundida por la rápida separación de sus padres y las nuevas relaciones de estos.

“Hay tres escenarios que la niña está enfrentando en estos momentos y hay un enredo en su cabecita. No termina de entender por qué su hogar cambió. Cada uno está pensando como varón y mujer. Hay que pensar en los hijos“, agregó la especialista.

La psicóloga criticó el comportamiento de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes como padres de una menor. Foto: composición/captura de América TV/Instagram

Por otro lado, la periodista Lourdes Sacín también opinó sobre el tema: “Me parece fatal, todo fue muy rápido. La niña salió de su hogar, en donde tenía a su papá y su mamá, y, de pronto, cada uno con su pareja, saliendo de la manito. Melissa con Anthony y, por otro lado, la otra chica con su hijita. No tienen ni tres meses juntos, ¿cómo vas a estar presentando a tus hijos a tu pareja de turno?”.