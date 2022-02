Lourdes Sacín critica a Josimar por no visitar a su hija: “¿Por qué no la viene a conocer?”

Lourdes Sacín no se queda callada ante ninguna noticia que involucre a una mujer y sus derechos. Es por ello que el diario El popular se contactó con la comunicadora para preguntarle por su opinión sobre las duras críticas que ha recibido Josimar por su última hija, a quien aún no ha reconocido legalmente como debería.

En ese sentido, la periodista comenzó hablando acerca de la noticia de la vasectomía que se realizó el artista luego del nacimiento de su pequeña, a quien tuvo con María Fe Saldaña: “Creo que un niño no solamente es dinero. Está bien haber dado dinero para que dé a luz, pero de hecho ella ha llevado un embarazo sola. A él le importó un comino en el lado emocional, y ese lado es súper importante. Te lo digo yo que he vivido un embarazo complicado. Viéndose ella sola y él en ampáis con diferentes chicas que salían a hablar, y encima al poco tiempo de embarazo termina casándose con otra…”.

Asimismo, Lourdes Sacín añadió: “¿Cómo cree que emocionalmente estaba la madre de su hija? De hecho, yo hablé con María Fe, nos escribimos. He hablado con ella. Le dí todo mi apoyo. Es una conversación privada, pero sí. Él dice todavía que es buen padre y yo digo: ¿Por qué no se agarra un avión y la viene a conocer?”.

Por otro lado, también se refirió a la paternidad que ejerce el salsero radicado en Estados Unidos: “Es una paternidad por videollamada. Wow. Si eso es ser buen padre, no sé… En verdad, yo creo que él tiene los medios para poder darse una vueltita y venir acá. No creo que él tenga problema de visa porque se acaba de casar con una chica que le puede dar papeles. Encima debe de tener visa para trabajar. No entiendo por qué no la ha venido a ver. Además, ¿por qué, sabiendo que estaba embarazada, lucirse con otras a propósito? Mínimo un poquito de consideración y no haces tanta luz”.

Lourdes Sacín salió en defensa de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

La periodista Loudes Sacín es muy conocida por sus opiniones radicales cuando se trata de un tema mediático. En esta caso, aprovechó su popularidad en redes sociales para referirse a la exposición que está teniendo la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba al reunirse e integrarse con las nuevas parejas de ambos luego de que se divorciaran.

Lourdes Sacín opina sobre el comportamiento de la expareja. Foto: Composición LR

“Me parece fatal, todo fue muy rápido. La niña salió de su hogar, en donde tenía a su papá y su mamá, y de pronto cada uno con su pareja, saliendo de la manito. Melissa con Anthony, y por otro lado la otra chica con su hijita. No tienen ni tres meses juntos. ¿Cómo vas a estar presentando a tus hijos a tu pareja de turno?”.

Josimar celebra el triunfo de Perú en Barranquilla

El salsero Josimar se encuentra alejado del Perú por motivos laborales desde hace varios meses y está radicando en Estados Unidos sin vuelta atrás, de acuerdo a sus declaraciones; sin embargo, no se olvida de su país en donde esté.

Es así que publicó un video en sus redes sociales donde cantó una canción de la hinchada cuya letra dice: “Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. ¡Qué viva el Perú!”, entonó muy eufórico. Finalmente, celebró: “¡Ganamos! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Vamos que podemos!”.