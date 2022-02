Khloé Kardashian: Tristan Thompson es criticado por cibernautas en su última publicación

¡No lo perdonan! Después de que Tristan Thompson admitiera que tuve un hijo fuera de la relación que llevaba con Khloé Kardashian y se disculpara con ella, el basquetbolista estaba pasando desapercibido en las rede sociales. No obstante, apenas subió una foto de su estado actual, los cibernautas dejaron comentarios duros sobre él.

El deportista se animó a compartir en sus redes sociales una foto de él. “Tiempo de ejercitarse”, escribió en la foto. Cabe mencionar que el jugador de la NBA no se mostraba en redes desde que publicó la disculpa pública a la empresaria, después de que se hiciera oficial la paternidad.

El deportista no fue bien recibido en las redes sociales. Foto: Instagram Tristan Thopmson

¿Qué dijeron los usuarios de Instagram?

Si bien la foto se subió en Instagram, los usuarios de Reddit fueron los más duros con el integrante de Sacramento Kings. Un cibernauta mostró su honesto desagrado con la foto y aseguró que el deportista no tiene nada de vergüenza después de haber engañado a su pareja.

Comentarios de los cibernautas de la última publicación de Tristan Thompson. Foto: Reddit

Asimismo, otra cuenta público que Thompson se mostraba como si el triste rompimiento con Khloé, y separación de la madre de su hija, no le generara vergüenza.

Comentarios de los cibernautas de la última publicación de Tristan Thompson. Foto: Reddit

Incluso, un usuario escribió: “Tristan ‘sin vergüenza’ Thompson”, haciendo hincapié en la actitud del basquetbolista de subir contenido a Instagram como si no estuviera atravesando un momento familiar difícil.

Comentarios de los cibernautas de la última publicación de Tristan Thompson. Foto: Reddit

Entre comentarios llenos de insultos, e incluso maldiciones, un cibernauta fue preciso al señalar qué era lo que más le incomodaba de la foto de Tristan. “Es tan incómodo verlo después de la m***** por la que hizo pasar a distintas mujeres. Este hombre tiene la audacia de creer que alguna cualidad suya va a reparar lo que hizo”, escribió.

Comentarios de los cibernautas de la última publicación de Tristan Thompson. Foto: Reddit

¿A qué se debe esta reacción de los usuarios?

Recordemos que, por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, Trsitan Thompson admitió que se realizó una prueba de ADN y comprobó que es el padre del hijo de la modelo Maralee Nichols.

Al enterarse, publicó una serie de imágenes con texto y fondo negro, en la que se disculpaba por sus acciones y que esperaba el perdón de Khloé Kardashian.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amistosa”, escribió.

Tristan Thompson reconoce su paternidad tras resultados en prueba de ADN. Foto: Tristan Thompson/ Instagram

Continuó con un mensaje directo para la empresaria y mamá de su menor hija: “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado a lo largo de los años”, fue la respuesta pública que dio Thompson en sus redes sociales luego de que la noticia se hiciera viral.