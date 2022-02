Khloé Kardashian niega rumores de supuesta relación con youtuber Harry Jowsey

¡Todavía no abre su corazón! Como se sabe, la empresaria Khloé Kardashian ha estado pasando por momentos muy difíciles, después de que se hiciera pública la noticia de que su expareja, el basquetbolista Tristan Thompson, la engañó y tuvo un hijo con la modelo Maralee Nichols. No obstante, s e dio el tiempo para usar sus redes y negar que tiene una nueva relación.

Durante el jueves 3 de febrero, la empresaria de Good American apareció en Instagram para negar que esté saliendo con el participante de Too Hot to Handle, el youtuber Harry Jowsey. Kardashian, de quien se cree ha tenido complicaciones para rehacer su vida después del escándalo, no tuvo filtros para revelar su verdad.

La respuesta de Kardashian fue definitiva. Foto: Instagram Comments By Celebs

“ABSOLUTAMENTE NO ES CIERTO”, comentó después de que una cuenta en Instagram señalara que Jowsey y ella podrían estar viviendo un romance.

¿Cómo inició este rumor?

Según Page Six, una fuente anónima habría sido la que habló por primera vez de esta supuesta relación: “Uno de mis amigos más cercanos trabaja en una agencia de relaciones públicas muy conocida en Los Ángeles y se confirmó que Khloe Kardashian y Harry Jowsey están hablando”.

El entrevistado anónimo continuó: “Aparentemente, han estado enviando mensajes de texto y de ida y vuelta y luego, anoche, recogió un Bentley y flores solo para entregárselos a su casa”.

Recordemos que Kardashian no ha sido vinculada amorosamente con otra persona desde que su relación con Tristan Thopmson finalizó. El motivo por el que la empresaria decidió poner punto final a su noviazgo fue la infidelidad del deportista.

Al enterarse de que era el padre del hijo de la modelo Maralee Nichols, con quien tuvo una relación mientras estaba con Khloé, publicó una serie de imágenes con texto y fondo negro, en la que se disculpaba por sus acciones y que esperaba el perdón de Khloé Kardashian.

Tristan Thompson reconoce su paternidad tras resultados en prueba de ADN. Foto: Tristan Thompson/ Instagram

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amistosa”, señaló.

Tristan Thompson, expareja de la empresaria, fue captado cariñoso con una mujer no identificada

Por otro lado, Tristan Thompson, padre de la hija de Khloé Kardashian, volvió a ser vinculado con una mujer que no ha sido indentificada.

Los fanáticos de la familia Kardashian se han mostrado bastante indignados luego de que se filtrara un video en TikTok del deportista junto a otra dama. Al parecer, el deportista fue captado en un bar de Milwaukee durante la semana pasada.

El usuario que registró el momento en sus redes sociales escribió: “Lo vi con mis propios ojos. Cero respeto por él”. Además, usó el hashtag “#khloekardashian”.