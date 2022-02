Janet Barboza bromea con Ethel Pozo por su amistad con Melissa: “Tú perdiste una amiga”

La conductora Janet Barboza le hizo pasar un incómodo momento a Ethel Pozo al recordarle su amistad con su excompañera de programa Melissa Paredes. Todo ocurrió este jueves 3 de febrero, cuando Sheyla Rojas se enlazó desde México para contar detalles de su reconciliación con ‘Sir Winston’ y la encargada de hacer las primeras preguntas fue la popular ‘Rulitos’.

“Acá, mi querida Sheyla, si te vamos a preguntar de todo, porque acá no tenemos negocios con ‘Sir Winston’”, inició con la conversación la presentadora generando las risas de sus compañeros en el set de América televisión. Tras ello, la hija de Gisela Valcárcel comentó. “No, pues. La última vez que hiciste esto de las preguntas y la objetividad, perdimos para siempre una amiga (por Melissa Paredes)”, sentenció.

De inmediato, Janet Barboza aseguró que ella no perdió la amistad de nadie, sino que sucedió al contrario con su colega de América hoy. “Mi querida Ethel Rocío Pozo, antes que empecemos, te quiero corregir una cosa... No hemos perdido una amiga, tú la has perdido” , mencionó entre risas. “Yo nunca voy a perder amigas por hacer preguntas indiscretas”, replicó su compañera.

Ethel Pozo no se responsabiliza por las declaraciones de su compañera

La conductora Ethel Pozo prefiere mantenerse al margen sobre las declaraciones de Janet Barboza en cuanto al ampay protagonizado por Melissa Paredes y Anthony Aranda, ya que aseguró tiene algunas pruebas que involucrarían y dejarían mal a la actriz. “Tienen que preguntarle ustedes a Janet, ella tiene sus cositas. Tienen que consultarle a ella”, expresó a La República.

La conductora se muestra feliz con la llegada de su nueva compañera a América hoy. Foto: Ethel Pozo/Instagram

Janet Barboza critica romance de Melissa Paredes y Anthony Aranda

La ‘Reina de las movidas’ arremetió contra la nueva relación de Melissa Paredes, ya que Janet Barboza asegura que su excompañera eligió a Anthony Aranda por sobre su trabajo. “No tengo nada en contra de Melissa, pero no me ha gustado escuchar cosas como que fue maltratada en el programa o que se le tendió una emboscada; eso no es verdad, ella recibió el apoyo hasta enero. Se intentó por todos los medios que continúe, pero ella eligió al ‘Activador’ por sobre su trabajo”, indicó a América espectáculos.