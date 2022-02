Esto es Habacilar: denuncian a la producción por maltratos y no hacerse cargo de accidentes

Esto es Habacilar vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de que una participante, Valeria Burgos, denunciara tratos irregulares por parte de la producción del programa hacia los invitados. La joven denunció todo lo que pasó durante su visita al reality show; asimismo, reclamó sus derechos, porque esperó más de 10 horas para que, al final, ni siquiera participara en algún juego.

Burgos y su enamorado se enlazaron con el programa Amor y fuego, donde narraron todo lo sucedido desde el inicio. En este sentido, Valeria estuvo destinada a ser concursante y su pareja a pertenecer al público.

De acuerdo a la declaración de los novios, todo inició desde el distrito de Lince, donde los recogieron en un bus para llevarlos a Pachacamac, y, en la mitad del camino, les hicieron firmar una declaración jurada de dos páginas que indicaba que no estaban contagiados de COVID-19 y otra que liberaba a Esto es Habacilar de cualquier responsabilidad en caso les sucediera algo en el juego.

La joven acuñó a las quejas que, durante las casi 10 horas de espera, no podían ir al baño; les quitaron el celular, es decir, no tenían algún tipo de comunicación, y nunca recibieron aperitivos para poder mantenerse tranquilos. El conductor Rodrigo González no dudó en consultar sobre lo que no se veía en pantalla mientras conversaba con los invitados.

Raúl Romero responde a seguidora sobre Esto es Habacilar

Unas imágenes donde aparece Raúl Romero se viralizaron en distintas plataformas de redes sociales. El peculiar Tiktok no solo muestra al exconductor de televisión corriendo cerca a su casa, sino que, además, le responde a una fanática, quien le reclama por no haber regresado a Esto es Habacilar.

En ese sentido, aseveró: “Habacilar todavía no está en la tele, debieron haberle puesto otro nombre”, ante la sorpresa de todo el mundo, debido a que esta sería la primera vez que se refiere al tema y se hace público.

Rodrigo González critica a Luciana Fuster y Patricio Parodi

El conductor Rodrigo González no pierde la oportunidad de resaltar los puntos flojos de Esto es Habacilar, programa reality que ha ido perdiendo rating día a día.

Es por ello que aseguró: “La cara de incomodidad que tiene la Fuster es una situación que quisiera evitar, pero la ausencia de talento de ella y su noviecito los empuja a eso, porque para otra cosa no los llaman ni los convocan”.