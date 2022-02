Esto es Habacilar continúa con mala racha: Maricucha y Junta de vecinos lo superan en rating

Sin duda, Esto es Habacilar generó gran expectativa cuando se estrenó en las pantallas de televisión, debido a que había sido anunciado como el regreso del recordado programa de Raúl Romero. Sin embargo, con el paso de los días se volvió blanco de muchas críticas, especialmente luego de presentar a los integrantes de Esto es guerra como miembros del elenco.

Esta incomodidad del público se ha visto reflejada en el rating que ha logrado en los últimos días. Ya en su segunda semana de emisión, el espacio no ha logrado convertirse en el líder indiscutible de la audiencia y fue superado por otras producciones de América Televisión.

Rating de Esto es Habacilar en caída

Según el informe de Kantar IBOPE Media, el último 2 de febrero, Esto es Habacilar logró posicionarse en el tercer lugar del conglomerado de rating con 11,6 puntos. A pesar de que el programa se emite en vivo, dos ficciones han logrado quitarle la preferencia de los televidentes.

La novela Maricucha lideró el ranking, con 16,8, mientras que la serie de comedia Junta de vecinos acumuló 13,2.

Esto es Habacilar sufrirá cambios tras no emitirse el último 1 de febrero. Foto: captura/América TV

Esto evidencia una notable reducción en el nivel de audiencia que tuvo en su primer episodio, en el cual lograron picos de 20,9 puntos.

¿Esto es Habacilar cambió de horario por rating?

Esto es Habacilar generó confusión al no salir al aire el último 1 de febrero. El programa no se emitió y la producción no difundió aviso alguno ni dio explicaciones sobre los motivos de la suspensión. Poco después, se informó que el espacio retrasaría su horario por 1 hora, y se transmitiría desde entonces a las 7.30 p. m.

La conductora Johanna San Miguel habló con La República y se mostró sorprendida al conocer sobre el cambio horario del programa. Asimismo, aseguró que los indicados para dar las razones eran los ejecutivos. “No sé, deben hablar con los productores”, dijo ante cámaras.

Sin embargo, se ha especulado en las redes sociales que la producción decidió hacer el cambio para intentar mejorar sus cifras de audiencia.