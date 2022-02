Ernesto Pimentel da sus primeros pasos tras someterse a trasplante de cadera

El jueves 6 de enero, Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera para poder tratar la necrosis avascular que lo estuvo aquejando durante ocho largos años. Ahora, tras algunas semanas de haberse realizado aquella operación, el conductor de El reventonazo de la Chola vive uno de los momentos más felices de su vida, pues ya ha logrado dar sus primeros pasos por sí solo.

A través de un conmovedor video publicado por América Televisión, se aprecia al intérprete de la Chola Chabuca avanzando lentamente con un andador mientras comenta: “Estoy contento de poder hacer esto” .

Ernesto Pimentel aprovechó, además, para darle las gracias a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de su salud desde que dio a conocer que se sometería a la delicada intervención quirúrgica.

“Quiero agradecerles a todas sus muestras de cariño y preocupación. Estoy muy agradecido a la vida, a Dios, mi hijo, amigos, a los médicos, a ustedes y a todos los que me han estado ayudando en este camino que va paso a paso, pero que me sorprende. La vida nos desafía y yo no le pierdo el paso ”, expresa el presentador.

Ernesto Pimentel: su hijo le da la bienvenida tras operación

A mediados de enero, Ernesto Pimentel recibió una cálida bienvenida de su hijo Gael en su hogar tras pasar varios días internado en la clínica por su operación a la cadera.

Al llegar a su domicilio en silla de ruedas, el animador encontró la puerta adornada con un cartel pintado a mano que decía “Bienvenido a casa, papito Ernesto. Recupérate pronto. Gael” y no pudo evitar conmoverse.

¿Qué es la necrosis avascular de cadera?

La necrosis avascular de cadera (osteonecrosis) que padece Ernesto Pimentel es una enfermedad que se da como consecuencia de la falta de circulación sanguínea en una cierta parte del organismo (la sangre no llega a la articulación porque se ha tapado una arteria coronaria).