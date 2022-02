Briyit Palomino: “Puedo hacerlo todo, lanzar mis canciones, ser mi manager, estoy empoderada”

Briyit Palomino se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical. La cantante acaba de lanzar su canción ‘El conchudo’, la cual nace de una amarga experiencia personal que vivió con su expareja. Con este tema y otros éxitos realizará su gira por Europa este 2022.

En una entrevista con La República, la cantante contó detalles de esta canción, habló sobre el problema legal que enfrenta con su exnovio, y reveló que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

Acabas de lanzar la canción “El conchudo”.

Es una propuesta nueva, es una vivencia mía también. Es un ritmo muy pegajoso, es como un joropo.

¿Cómo te inspiraste para hacer esta canción?

Lo que pasa es que yo he vivido esto, como muchas personas también, de tener a una pareja a tu lado que se aprovecha de que tú trabajas, o eres cantante o artista; ha pasado creo en muchas personas. Bueno, a mí me ha tocado pasar por esto con mi pareja, me ha tocado vivir algún tipo de estafa con él, se aprovechó de la situación, me hizo invertir en algunas obras y yo caí, confié en él, firmé documentos.

Ya ha pasado un año y medio y, bueno, él ya ni siquiera se aparece ni nada, y el dinero quedó ahí. Hasta ahora no veo nada.

El año pasado denunciaste a tu expareja por estafa.

Claro, salí en la televisión, pero lamentablemente no fui al programa adecuado, lo tomaron como una burla, lo tomaron como un chiste. Yo llevé los documentos donde lo acusaba, donde estaba la estafa, pero lo que hicieron fue meter a su expareja y se habló de otra cosa, mas no se habló del problema en el que yo estaba envuelta, de mi dinero. Porque ya lo sentimental queda muy aparte de mi empresa, de mis negocios; eso era lo que yo denunciaba, y ellos lo que hicieron fue hacer rating: un show de mi tragedia. Prácticamente se han burlado de mi historia.

¿En qué quedó el problema legal con tu expareja?

Yo actúo de acuerdo a lo que me dicen mis abogados. Las denuncias están contra él, contra las personas que me hizo invertir él porque tengo los documentos. Las denuncias están siguiendo su proceso, solo tengo que tener paciencia para que esto ya salga, incluso ahora ya me han citado porque mi caso, supuestamente, se había archivado contra él.

Cuando lo denuncié, él me llamó y me dijo: ‘Tus denuncias tontas no proceden’, y mira, me acaban de llamar y me dicen que mi denuncia sí procede, porque sí me ha hecho daño. Entonces ahora vamos a volver a hacer todo con mis abogados. Yo tengo las pruebas, los documentos, tengo todo para no quedar como una loca que está hablando por gusto.

Al salir de Lérida y formar tu grupo Briyit y su banda buscas que la gente te identifique con tu propia marca, pues tus fans te conocen como ‘La vampiresa de la cumbia’.

Claro, pero esto (ser conocida como La vampiresa de la cumbia) me ayudó mucho en el programa de El artista del año, porque todavía me conocían como Lérida, pero conforme estuve en el programa ya me reconocían como ‘La vampiresa’ o Briyit. Fue un plus entrar al programa.

¿Te gustaría volver a El artista del año si se te presentara la oportunidad?

Claro, ahora con más fuerza, ya con un ‘profe’ de baile porque yo en el baile es donde fracaso (risas). Sería genial volver al programa, siempre estoy en comunicación con algunos compañeros de El artista del año, igual con la señora Gisela (Valcárcel), siempre saludándonos, igual con Edson (Dávila); siempre va a quedar esa amistad.

Briyit en El artista del año Foto: América TV

Estás alistando una gira para este 2022 por Europa y México.

Sí, en marzo ya me voy a Europa casi un mes nos vamos por allá. También estamos viendo lo de México, una productora me ha propuesto ser artista de la productora y yo feliz de que mi música trascienda, que es lo que se quiere.

Es la tercera vez que voy por Europa, porque hay público peruano que quiere escuchar la música, sobre todo bastantes huancaínos que hay por allá y les gusta la música de Briyit.

¿Cómo te sientes cada vez que te encuentras con tu público peruano fuera del país?

Yo creo que a todos los artistas nos pasa que llegamos allá y hasta lloran porque extrañan su país y es bonito estar allá con ellos. Vivir eso es muy hermoso.

Mencionaste que te estás dando una nueva oportunidad en el amor...

Así es, nos estamos conociendo con Vladimir Alexander. Él es modelo y, bueno, él pertenece a mi grupo, hace la coreografía en el grupo. Y bueno, entre viaje y viaje, y todo esto, ha surgido algo bonito, nos estamos conociendo y en algún momento ya vamos a oficializar esto. Por ahora nos estamos conociendo un poco más porque yo también estoy en mis problemas legales.

¿Tomaste terapia psicológica para superar tu mala experiencia con tu expareja?

Claro, he tenido que buscar ayuda porque, o sea, el engaño se perdona o se puede superar rápido, ¿no? ¿A quién no le han ‘puesto los cachos’? Pero que te digan ‘te amo, ‘te quiero’ y de ahí te estén jugando sucio con dinero, con lo que tú te sacrificas, eso duele. O sea, nunca hubo amor. Solo fue por interés, esa fue mi decepción, mi tristeza; como mujer una se siente derrotada.

Yo debí darme cuenta desde un principio porque supuestamente él me compraba un peluche, pero yo lo pagaba. Yo pagaba todo: si íbamos a un restaurante, o pagaba la empresa o pagaba yo. Pero de él que me diga, te traje esto o te compré esto, no.

Briyit Palomino luce espectácular figura en sensual video de Tik Tok. Foto: Instagram.

¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida?

Muy contenta, la verdad, feliz de poder seguir cantando. Hoy me atrevo a decir que yo no estaba enamorada; sí lo quería, pero a veces por el grupo tenía que aguantar muchas cosas. Decía yo no voy a poder manejar un grupo con 14 personas porque soy mujer, no voy a poder, pero ahora veo que sí se puede.

Como mujer puedes ser tu propia manager, puedes moverte, puedes venderte como artista y yo siento que lo puedo todo. No es como antes que yo decía, “se va a ir (su expareja) y no voy a poder sola”. Ahora sí puedo hacerlo todo, puedo lanzar mis canciones, estoy empoderada.

¿Próximos proyectos?

Irme a Europa internacionalizar el grupo, darle con fuerza porque tengo mucha fe en Dios y creo que eso es lo primero que una persona debe tener para poder salir adelante.