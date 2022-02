Bad Bunny: usuarios critican al ‘Conejo malo’ tras escucharlo cantar en vivo

Bad Bunny se ha convertido en uno de los mayores exponentes del género urbano de la actualidad. Por ello, ha causado furor entre todos sus fans al anunciar su gira “World’s Hottest Tour”, la cual agotó sus entradas en la primera fecha de venta en nuestro país, por lo que muchos se quedarán con las ganas de ver al ‘Conejo malo’ cantando en vivo.

Esta gira será en Latinoamérica y Estados Unidos, sin embargo, sus seguidores han empezado a cuestionar si vale la pena o no pagar por uno de los boletos para este concierto, luego de escuchar al reguetonero cantar en vivo. Todo inició con un video de TikTok, que comenzó a circular por las redes sociales, donde se le ve a al artista interpretando una de sus canciones más conocidas en vivo y desilusionó a más de uno.

“Gracias por mostrarme como canta, así ni gasto mis 1700$”. “No tengo dudas, estoy seguro que no lo haré”. “Ya no sé si quiero ir jajajaja”. “Canto mas chingon yo cuando me baño que este wey! Nomas que sin brincos”. “Solo veo un chingo de gente brincando mientras un wey desafinado intenta cantar”, “Chale soy fan de Bad Bunny, pero tengo el miedo de que no cante las canciones con sentimiento y las cante fuera de armonía como esta canción”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuánto costaron las entradas para ver a Bad Bunny en Teleticket?

En Teleticket el precio de las entradas varían. En la preventa los montos tienen un 15% de descuento. Después, en la venta en general, los boletos estarán habilitados con los precios oficiales.

Precio de entradas según ubicación. Foto: Teleticket

¿Dónde y cuándo será el concierto de Bad Bunny en Perú?

El concierto de Bad Bunny en Perú será en el Estadio Nacional, Lima. La fecha programada es el 13 de noviembre.