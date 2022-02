Angie Jibaja a Magaly Medina por exponer sus shows: “Necesito trabajar, ¿qué es lo malo?”

Angie Jibaja se pronunció sobre las imágenes en las que aparece ofreciendo un show en un club nocturno, en Trujillo, y animando un concierto de chicha, en La Molina. El video del programa de Magaly Medina también muestra que, en un momento, la modelo pierde el equilibrio al bailar y cae al piso, pero es ayudada por el público.

“Parece que Jibaja andaba con unas copas de más. (…) Se la pegó de disque animadora el fin de semana”, se escucha decir en el informe. En otro fragmento, ella aparece haciendo el popular ‘baile del tubo’. La exposición de sus shows en televisión habría causado el enojo de la modelo.

La respuesta de Angie Jibaja a Magaly Medina

A través de las redes sociales, Angie Jibaja salió a defenderse y lanzó un contundente mensaje en el que aclara que necesita trabajar. Además, cuestionó a Magaly Medina sobre cuál es la importancia de dar esa noticia en su programa.

“Estoy cansada de este tipo de noticias. Estoy trabajando para salir adelante y a veces me contratan para animar eventos. ¿Cuál es tú problema, Magaly, o no tienes más noticias interesantes para tu programa? A la gente no le importa lo que yo haga con mi vida”, escribió la popular ‘Chica de los tatuajes’ en Twitter.

“Como toda persona, necesito trabajar, ¿qué es lo malo? ”, expresó luego en sus historias de Instagram.

La respuesta de Angie Jibaja a Magaly Medina. Foto: captura Instagram

Fans apoyan a Angie Jibaja

En medio de la polémica, varios cibernautas apoyaron a Angie Jibaja tras ver las imágenes de Magaly TV, la firme . “No le veo nada de malo, ella gana su billete”, “está trabajando, le pagan por hacer eso, déjenla de señalar”, “Ella estuvo sana, solo fue a trabajar para un evento”, fueron algunos de los comentarios.

La modelo afirmó que se encontraba “sana y trabajando para salir adelante”, pero en la televisión tratan de mostrarla diferente. “Una pena que tenga que salir a declarar todo lo que hago”, sostuvo.