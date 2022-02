La vez que Yaco Eskenazi y Sully Sáenz discutieron en Esto es guerra tras un ‘ampay’ de Magaly

Se dijeron de todo. En diciembre del 2012, Yaco Eskenazi y Sully Sáenz protagonizaron un fuerte altercado durante una de las ediciones de Esto es guerra. Fue la primera pareja que se formó en el reality, pero las constantes discusiones y celos hicieron que su amor no prosperara mucho tiempo.

La versión de la ex chica reality era una sola: el ‘turco’ no superaba a su expareja Andrea Trias, motivo por el cual terminó la relación. Según decía, no estaba dispuesta a soportar que su compañero esté pensando en alguien más que no sea ella.

En ese sentido, los pleitos entre ambos eran constantes. El programa de competencias de América TV se convertía en un ‘ring’ donde se decían de todo.

Yaco Eskenazi y Sully Sáenz fueron pareja hace muchos años. Foto: América TV

Yaco Eskenazi y Sully Sáenz y la discusión más recordada

Una de las grescas más recordadas fue en las emisiones finales de la primera temporada de Esto es guerra. Todo comenzó cuando Mathías Brivio salió con el ampay que la revista Magaly presentó.

El conductor leyó el texto donde se evidenciaba un encuentro de Eskenazi con la joven en unas fotografías.

“Al parecer, Yaco no puede olvidar a su expareja y es por eso que compartió con ella ese importante momento de su vida (su cumpleaños). Incluso, allegados a Yaco nos contaron que jamás perdió la comunicación con Andrea, aún estando con Sully”, anunció el presentador.

Yaco Eskenazi y Sully Sáenz sacan sus ‘trapitos’ al aire

Yaco admitió que se vio con Andrea Trias, pero aclaró que no fue una cena romántica, sino una reunión con amigos.

Sully Sáenz no pudo ocultar su incomodidad y le armó una escena de celos al ‘guerrero’ reclamándole por qué no respondía sus mensajes.

El chico reality le aclaró que no tenía por qué hacerlo, ya que ambos se habían distanciado semanas atrás. En ese sentido, dijo que decidió que su expareja lo acompañe ese día.

En efecto, tuvieron un fuerte cruce de palabras y terminaron siendo interrumpidos por los conductores del espacio de competencias.