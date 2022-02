Whoopi Goldberg es suspendida de programa televisivo tras comentarios sobre el Holocausto

Las polémicas declaraciones sobre el Holocausto que hizo la actriz Whoopi Goldberg, le costaron dos semanas de suspensión en el programa The view. ¿Qué dijo la actriz?

Whoopi Goldberg se disculpó en redes sociales. Foto: captura ABC

Whoopi Goldberg vuelve a ser noticia. Esta vez por los comentarios que emitió en el programa The View, espacio televisivo donde ejerce como conductora. La presidenta de la cadena ABC News, Kim Godwin, decidió sacar del aire a la intérprete luego de escuchar sus declaraciones en vivo. “Con efecto inmediato, suspendo a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios equivocados e hirientes”, escribió Godwin en un comunicado publicado en Twitter. ¿Qué dijo Whoopi Goldberg? La actriz de Hollywood emitió una serie de comentarios sobre el Holocausto. Ella aseguró que el mayor genocidio de la historia, que acabó con la vida de seis millones de judíos, no fue una ‘cuestión de raza’. “El Holocausto no se trata de la raza, se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. (No es una cuestión de raza porque los nazis y los judíos) son dos grupos de gente blanca” , dijo la artista en medio de la discrepancia de sus compañeras. Whoopi Goldberg pidió disculpas Luego de la lluvia de críticas que recibió, la intérprete recurrió a su cuenta de Twitter para excusarse por sus comentarios. “En el programa de hoy dije que el Holocausto ‘no es una cuestión de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre’. Debería haber dicho que se trata de ambos”, fueron las palabras de la artista. “El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca va a cambiar. Lamento el daño que he causado”, finalizó. Whoopi Goldberg se disculpa tras comentarios. Foto: Whoopi Goldberg/ Twitter

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa