Shirley Arica recibiría 12 años de cárcel tras ser vinculada a banda criminal, según Amor y fuego

Shirley Arica atraviesa por una complicada situación luego de verse implicada en la investigación que pesa sobre la banda criminal, Los incorregibles. La modelo habría adquirido un auto de marca Mercedes Benz que anteriormente perteneció a uno de los testaferros de esta organización, Ángel Salinas, y que, luego de unos meses, fue comprado en efectivo por la propia madre de la ‘chica realidad’.

Sin embargo, la expareja de Reimond Manco afirmó estar tranquila, ya que, según su versión, ella compró el lujoso vehículo con todos los papeles en regla y que desconoce cualquier tipo de hecho ilegal en su transacción.

Shirley Arica recibiría 12 años de cárcel

Sin embargo, este miércoles Amor y fuego emitió un extenso informe que profundiza en la investigación contra esta banda criminal. En el reportaje se recoge la versión del coronel de la Policía Nacional, Arturo Valverde Inga, quien asegura que esta organización sustrajo casi 2 millones de soles a diferentes instituciones del estado.

El agente del orden también asegura que, si se logra comprobar su participación, Shirley Arica podría pasar más de 12 años en prisión por la gravedad de los cargos. “Como organización criminal, como peculado culposo, las penas son altas. Estamos hablando de más de 12 años” , indicó el coronal PNP.

Shirley Arica se quiebra tras su vinculación a organización criminal

Shirley Arica se encuentra en Ecuador visitando los principales canales de aquel país con el fin de internacionalizar su carrera en la pantalla chica Por ello, la ex chica reality aprovechó su invitación el programa En contacto de Ecuavisa para contar, entre lágrimas, que no le parece justo que la vinculen con una banda criminal.

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo y de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, indicó.