Sheyla Rojas comparte reflexivo mensaje tras supuesta ruptura con ‘Sir Winston’

Luego de que Magaly Medina contara que Sheyla Rojas habría abandonado la mansión de ‘Sir Winston’, en México, la modelo compartió un curioso mensaje en Instagram.

Sheyla Rojas y 'Sir Winston' terminaron su relación, según Magaly Medina. Foto: composición/ Instagram

Sheyla Rojas no deja que nada la detenga. Hace unos días, surgieron diferentes especulaciones que apuntaban a que la modelo habría terminado su relación con Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’, y ahora ella ha decidido seguir adelante con la promoción de productos a través de sus redes sociales. A las especulaciones sobre el fin del romance, se sumaron las declaraciones de Magaly Medina, quien afirmó que la popular ‘Shey Shey’ abandonó la mansión que compartía con el empresario en México. Tras estos sucesos, este martes 1 de febrero, Sheyla Rojas se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, la e xchica reality se mostró esperanzada en que pronto llegarán mejores momentos en su vida. PUEDES VER: Sheyla Rojas: ¿'Sir Winston’ le habrá sido infiel a la modelo? “Primer día del mes. Ojalá que febrero nos vaya bonito a todos ”, escribió, junto a un video en el que aparecía tomando una taza de café. Posteriormente, también publicó otro clip de Miranda NurIch, en el que esta daba un consejo del día que decía “algunos siempre van a estar molestos porque cuando te echan tierra te crecen flores. Que no te importe”. Sheyla Rojas habría abandonado la mansión de ‘Sir Winston’ En el estreno de la nueva temporada de Magaly TV, la firme, Magaly Medina aseguró que Sheyla Rojas dejó la mansión de ‘Sir Winston’. “Hasta ahorita está terminada (…). Tenía dignidad la ‘Shey Shey’. Descubrió que el novio tenía quién sabe si conversaciones o cositas (…), de que le encontró algo, al punto de que agarró sus cosas y lo dejó (…). Por lo que nos han contado, está divirtiéndose. Debe de estar fastidiada y dicen que está de juerga en juerga”, señaló la presentadora. Mensajes confirmarían ruptura con ‘Sir Winston’ Días atrás, Sheyla Rojas compartió mensajes que dejaron entrever su presunta ruptura con ‘Sir Winston’, con quien convivía en México. “Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida” y “Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney... hasta Fiona estaba“ eran algunas de las publicaciones. Sheyla Rojas habría terminado su relacion con Sir Winston. Foto: Instagram. Sheyla Rojas sorprende con radical cambio de look La modelo peruana sorprendió a sus seguidores con nuevo cambio de look. Esta vez, Sheyla Rojas dejó el color negro para regresar al tono de cabello que tenía hace un año. La influencer compartió en redes sociales el procedimiento de su nueva imagen; además, se colocó extensiones invisibles, técnica que ha sido muy comentada por sus seguidores, quienes aseguran se veía mejor con el cabello negro.

