Rodrigo González critica a Luciana Fuster y Patricio Parodi : “La ausencia de talento los empuja a eso”

Rodrigo González no le perdona nada a la nueva versión del programa Habacilar por no volver al formato original como lo anunciaron cuando ingresaron a las pantallas nacionales y tener a muchos chicos reality dentro de los modelos. Sin embargo, en la última edición del programa Amor y fuego volvió a hablar acerca de la relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster que genera morbo en el espacio donde trabajan actualmente.

En ese sentido, evidenció que si bien la modelo pretende que no generen contenido de ella en base a su supuesta amistad con el chico reality, ellos mismos lo permiten cuando los exponen en el mismo espacio televisivo, Esto es Habacilar, en el que trabajan. Al parecer, y según declaraciones del mismo presentador, la intención era subir el rating que han ido perdiendo los últimos días.

En ese sentido, aseveró: “La cara de incomodidad que tiene la Fuster es una situación en la que quisiera evitar, pero la ausencia de talento de ella y su noviecito los empuja a eso porque para otra cosa no los llaman ni los convocan”.

Finalmente, el conductor Rodrigo González le respondió a Patricio Parodi por responder a la madre de Yoshimar Yotún, quien estuvo en el programa: “Pato también le dijo tu hijo es deportista y acaso tiene que estar hablando de su vida privada. Tú lo has dicho, a Yotún se le conoce por su juego, por formar parte de Selección. Poco o nada se conoce de la vida de Yotún. Al menos aquí no mucho. No puedes comparar la carrera la trayectoria con la tuya que antes que jugabas Dota. Uy, no se te conocía por algo más, a ti se te conoce por Sheyla, la menjungue, etc. Igual a la Fuster”.

Rodrigo González resalta los cuidadosa que es Gigi Mitre con los protocolos de bioseguridad

Rodrigo González comenzó el programa del 2 de febrero con la mala noticia que Gigi Mitre salió positivo al hacerse un examen de la COVID-19, pero recalcó que todo está estable y no hay mucho que preocuparse.

En ese sentido, el presentador no perdió la oportunidad de reconocer lo detallista que es su compañera para respetar los cuidados respectivos que están en nuestra rutina diaria para evitar contagiarnos de la COVID-19: “Y miren que la Gigi es una de las personas que conozco, si no la más, que más se cuida, la más maniática. Entra con este spray para desinfectar los ambientes (...)”.

Rodrigo González critica a Brunella Horna por ingreso a América Hoy

El conductor Rodrigo González se refirió a la presentación de Brunella Horna a América Hoy como el flamante nuevo ingreso, aunque no tuvo las palabras más cariñosas.

Es por ello que aseguró: “Las veo para ver más o menos de qué va la dinámica y ‘Giselo’, quien les hace el show, qué podemos decir de él, abríguenlo para que no se resfríe. ¿Y qué tenía que hacer ahí Brunella? ¿Cuál es la renovación? ¿Han cambiado los fondos? Más bonitos eran los de la temporada pasada”.