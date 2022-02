Nicolas Galindo, Mathías Brivio, Rafael Cardozo y otros conductores en la historia de Yo soy

Yo soy es un concurso de imitación en el que los participantes se esfuerzan constantemente en parecerse al cantante que más admiran, tanto física como melódicamente. El elenco es querido por miles de familias y este 9 de abril cumplirán 10 años formando artistas nacionales e internacionales en la televisión peruana.

En este programa, el jurado es quien se lleva la atención de los televidentes al final de cada presentación; sin embargo, qué sería de los participantes sin los presentadores del programa, quienes los relajan y motivan con pequeñas bromas antes del show. El reparto de Yo soy ha cambiado con el paso de los años y, a continuación, recordaremos a los conductores que pasaron por este set de Latina.

Adolfo Aguilar

Adolfo Aguilar fue el primer presentador de Yo soy y se mantuvo vigente durante varias temporadas. Aunque el productor peruano es muy querido por los televidentes, tuvo algunas discrepancias con el jurado del programa por sus opiniones.

Adolfo Aguilar y Ricardo Morán trabajaron juntos por varios años en Yo soy. Foto: composición Instagram

El último 20 de marzo del 2021, Adolfo Aguilar tuvo una discusión con Katia Palma, quien lo tildó de ‘metiche’ por opinar sobre el trabajo del jurado. Él se defendió y actualmente llevan una relación cordial.

Cristian Rivero

El carismático presentador ha pasado por varios sets de televisión, en especial los programas concurso. Al igual que Adolfo Aguilar, él ha formado parte del elenco de Yo soy durante varias temporadas y se ha ganado el reconocimiento de las familias peruanas.

Cristian Rivero no estuvo de acuerdo con un comentario de Mauri Stern al participante de Yo soy: grandes batallas internacionales. Foto: composición Cristian Rivero/Instagram/captura de Latina

Las ocurrencias de Cristian Rivero no pasan por alto, entre ellas se recuerda un momento peculiar ocurrido el 6 de agosto del 2021, durante la transmisión de La voz Perú (otro programa concurso de Latina). “Gracias por estar en Yo soy. Dije Yo soy, es que todavía tengo mi corazoncito también, pero mi corazón también está aquí”, comentó entre risas al percatarse de su error.

Karen Schwarz

Los inicios de Karen Schwarz fueron en Latina durante el programa El último pasajero. Al ingresar como presentadora en Yo soy, la modelo se convirtió en una de las figuras principales del canal.

El reality de canto contará con nuevas figuras como al actor Nicolás Galindo en la conducción. Foto: Karen Schwarz/Instagram

Adolfo Aguilar y Karen Schwarz se reencuentran en el set de Yo soy: grandes batallas, grandes famosos. Foto: Karen Schwarz/Instagram

En el 2012, la conductora fue nominada a los premios Luces como revelación del año y, hace poco, el 12 de enero del 2022, Karen Schwarz lo fue en la categoría mejor conducción.

Jazmín Pinedo

En el 2016, Jazmín Pinedo se unió a la conducción de Yo soy en reemplazo de Karen Schwarz. En ese momento, la ‘Chinita’ se encontraba en una relación con Gino Assereto y juntos interpretaron la canción “Espacio sideral”, un tema del popular dúo mexicano Jesse y Joy.

Mathías Brivio

Durante el año 2020, Mathías Brivio se despidió de Esto es Guerra e ingresó al set de Latina, donde fue bien recibido por el equipo de Yo soy y compartió la conducción con Cristian Rivero.

Mathías Brivio en el set de Yo soy, Cristian Rivero. Foto: composición Latina

El día de su ingreso, reveló que no veía el programa; sin embargo, consideró que los participantes son muy talentosos. “Se lo he comentado a Ricardo (Morán) y a toda la gente del programa que yo no veía (Yo soy) por un tema de horario. Para mí ha sido un lindísimo descubrimiento saber que hay tanta gente con mucho talento que busca una oportunidad o vitrina y que este programa se los da”, finalizó.

Rafael Cardozo

El año 2021, Yo soy sorprendió a todos presentando a Rafael Cardozo como nuevo conductor del programa. “Es un honor estar en este programa”, fueron las palabras del brasileño, quien llegó acompañado de Michelle Soifer.

Jesús Alzamora

El conductor estuvo presente en el programa durante muchos años y se ganó al público peruano gracias a su carisma; sin embargo, su salida fue sorpresiva para sus seguidores.

El conductor Jesús Alzamora cumple 35 años. Recordamos la vez que explicó los motivos reales por las que dejó de aparecer en de Yo soy. Foto: difusión

Durante una entrevista con Carlos Orozco, la exfigura de Latina reveló que había tomado la decisión de acabar con su contrato debido a que el canal afrontaba problemas financieros. Asimismo, reveló que se encontraba pasando por momentos difíciles, ya que estuvo a cinco horas antes de someterse a una operación.

Nicolas Galindo

El reconocido actor peruano ingresó el 31 de enero al set de Yo soy como conductor del programa al hacer una buena dupla junto a Karen Schwarz. A los pocos días de iniciar esta temporada, Nicolas Galindo ya se ganó el cariño de la producción con su graciosa actitud.

El último martes 1 de febrero, él olvidó algunas líneas de la pauta durante el programa en vivo, por lo que su compañera quiso ayudarlo. “No me quites mi momento”, fueron las palabras del actor, quien hizo reír a todo el set.