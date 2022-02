Michelle Soifer será telonera en concierto de Zion & Lennox: “No se lo pueden perder”

Michelle Soifer sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dar a conocer que será una de las teloneras en el concierto que presentarán Zion & Lennox el próximo sábado 12 de febrero en Lima. A través de una publicación en su Instagram oficial, la cantante detalló que compartirá escenario con el famoso dúo de reguetón para celebrar a lo grande el Día de San Valentín.

“Este 12 de febrero no se pueden perder el concierto de Zion y Lennox , donde tengo el honor de ser telonera junto a varios artistas súper talentosos”, precisó la exintegrante de Esto es guerra.

Michelle Soifer confirma que estará en concierto de Zion & Lennox en Lima. Foto: Michelle Soifer/ Instagram

Además de contar con la presencia de Michelle Soifer, el show de Zion & Lennox en el Arena Perú tendrá la participación especial de DJ Peligro, You Salsa, Farik Grippa, DJ Towa, DJ Steve y Pascal.

Como se recuerda, Michelle dejó Esto es guerra para enfocarse al cien por ciento en desarrollar su carrera como cantante. Hace poco, la artista lanzó su álbum La Nena, en el que incluyó una renovada versión del tema “Bombón asesino”.

Michelle Soifer aclara si tiene relación con bailarín

Tras los rumores que surgieron en torno a su vida sentimental, Michelle Soifer respondió si mantiene o no una relación con el bailarín Chevy, con quien fue captada en su departamento.

“No (estoy enamorada). Imposible, estoy trabajando tranquila y qué te puedo decir. De mi vida privada no hablo, yo estoy trabajando tranquila. No tengo por qué dar explicaciones de nada, estoy soltera y así me voy a mantener”, comentó a las cámaras de Magaly TV, la firme.

No quiere volver a los realities

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a Esto es guerra o algún programa similar, Michelle Soifer descartó su retorno a los realities al acotar que está cien por ciento enfocada en su carrera como solista.

“Hoy todo para mí es el canto, nada más”, aseveró la cantante peruana, quien logró una gran difusión de su tema “La Nena”.