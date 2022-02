Michela Elías tras superar la depresión: “No tengo que demostrarle a nadie cuánto valgo”

Michela Elías reapareció en televisión para hablar sobre cómo superó la depresión. La exintegrante de Esto es guerra, quien dejó el reality en 2021, reveló en ese entonces que se encontraba luchando con este trastorno emocional con ayuda de profesionales.

Este martes 1 de febrero se emitió un reportaje de la joven de 25 años, en el que habló de su experiencia llevando terapia y tratamiento adecuado.

“Si en algún momento sentía que no valía lo suficiente o que no me quería, siento ahora que no necesito la aprobación de nadie”, dijo la influencer en la entrevista para el programa de ATV.

“Estoy tranquila, sé que la televisión no es todo. No tengo que demostrarle a nadie cuánto valgo. Yo valgo, y que el resto no lo vea no es mi problema”, agregó la influencer.

Michela Elías contó que sufre de depresión desde hace varios años y ha estado medicada.

Michela Elías retomó su relación

Así también, habló de los proyectos que tiene a futuro y planes de vida.

Según contó, se irá a Europa junto con su pareja para establecerse allí. La joven señaló que retomó su relación con Luis Miguel Castro tras un largo tiempo alejados.

La última entrevista de Michela con Magaly

A mediados del 2021, Michela Elías habló con la conductora de televisión sobre el cuadro de depresión que se le había diagnosticado. En la charla, rompió en llanto al recordar su salida de Esto es guerra producto de una lesión.

“Es difícil, la verdad es que me tumbo en la cama y no encuentro la motivación de hacer absolutamente nada, puedo quedarme en la cama todo el día con la puerta cerrada. Es difícil porque prácticamente yo vivo sola, mi mamá es tripulante de vuelo, mis papás son divorciados, entonces paso mucho tiempo libre”, dijo la joven.

A finales del 2021, se supo que regresó con el modelo, quien la acompañó mientras se rehabilitaba de la operación a la rodilla.