Mario Irivarren defiende el formato de Esto es Habacilar: “A mí sí me ha divertido”

A pesar de la gran expectativa que se generó a pocos días de su estreno, Esto es Habacilar ha ocasionado un gran rechazo en el público televidente debido a su inesperado formato. Miles de usuarios esperaban ver los concursos y a las figuras de antaño, pero el ingreso de chicos reality y el gran parecido con Esto es guerra terminaron por alejar a gran parte de la audiencia.

Esto se ha reflejado directamente en el rating obtenido por el nuevo espacio televisivo, el mismo que ha ido disminuyendo en los últimos días. Incluso, la producción decidió cambiar de horario a partir de este miércoles como parte de una estrategia para recuperar la preferencia de la gente.

Mario Irivarren sale en defensa de Esto es Habacilar

A pesar de las críticas recibidas en el tiempo que lleva al aire, algunas figuras del espectáculo nacional han respaldado la nueva versión de Esto es Habacilar. Este fue el caso de Mario Irivarren, quien conversó este miércoles con La República y señaló que el nuevo formato a él si lo ha divertido, al contrario de lo que refleja la audiencia.

Mario Irivarren y Vania Bludau en el estreno de ¿Nos casamos? Sí, mi amor. Foto: GLR

“Lo poco que he visto a mí sí me ha divertido. Finalmente, a quien no le guste, tiene un control remoto”, indicó durante el estreno de la película ¿Nos Casamos? Sí, mi amor, protagonizada por Julián Succhi y Yiddá Eslava.

Patricio Parodi y Luciana Fuster se dieron un beso en pleno programa

La última edición de Esto es Habacilar sorprendió a sus seguidores tras presenciar una inédita escena. Todos los reflectores estuvieron sobre Patricio Parodi y LuciAna Fuster, quienes tuvieron que cumplir un reto de actuación al imitar una escena de la novela Maricucha.

La pareja estuvo durante varios minutos compartiendo un diálogo hasta que se acercaron de forma sorpresiva y llegaron al punto de darse un apasionado beso. El hecho generó los gritos del público asistente, los de sus compañeros y también de Johanna San Miguel, quien se quedó atónita ante lo que veía.