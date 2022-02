Magaly Medina sobre el final de Mujeres al mando: “Se va un programa que nació muerto”

Solo tuvo críticas. Magaly Medina habló del anuncio del final de Mujeres al mando en el estreno de la nueva temporada de su programa en ATV. La conductora de televisión lanzó duros comentarios contra las panelistas del magazine: Thais Casalino, Giovanna Valcárcel y Melissa Paredes.

Como ya lo habían anticipado, el espacio de Latina tendrá su última emisión el próximo 25 de febrero. Según se especula, será reemplazado por otro formato que estaría conducido por la exesposa de Rodrigo Cuba.

“Se va Mujeres al mando, un programa que nació muerto, que por cierto, pudieron mantener un cadáver en la refrigeradora durmiendo tanto tiempo, hasta que por fin ya decidieron darle los santos óleos y mandarlo a su casa”, expresó la figura de ATV.

“Lo que terminó de matar ese programa que dice Mujeres al mando, nunca peor dicho un nombre para un programa, porque ellas nunca estuvieron al mando de nada”, agregó Medina.

Magaly Medina tuvo duros comentarios hacia las conductoras de Mujeres al mando. Foto: captura de Latina

Magaly señala que Melissa Paredes salvó el programa

Así también, reconoció que la integración temporal de Melissa Paredes fue una decisión oportuna para hacerse de algunos puntos de rating, pero su alejamiento las llevó nuevamente a la realidad.

“Nada les funcionó hasta que por fin tiraron la toalla y dijeron hasta aquí nomás. ¿Y quién les vino a salvar el programa por un par de días? Melissa Paredes (...) Le dio, creo, tres puntos, cuatro puntos tuvieron con ella, eso marcó el inicio del final de Mujeres al mando”, señaló.

Opina sobre la falta de empatía con el televidente

Finalmente, y en medio de risas, dio sus razones por las que el público no extrañaría al magazine. “Ya no estarán en la tele y debo decir, que no es que me alegre, pero tampoco me van a hacer falta”, aseguró.

“Es cierto, nadie las va a extrañar, eso es lo único malo. Porque qué pena por la gente que está detrás, pero qué mal por los cerebros que nunca supieron hacer de este programa algo que empatara con la gente y con lo que la gente quería de ellas. Demasiadas mujeres y ninguna al mando, ese fue el programa”, añadió.