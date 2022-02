Magaly Medina critica a Luciana Fuster: “Tiene el discurso de las que no oficializan”

Magaly Medina se refirió a Luciana Fuster durante la última emisión del programa Magaly TV, la firme luego de que la modelo afirmara que está ‘harta’ de que le mencionen el tema de la oficialización con Patricio Parodi.

“Harta me tienen con la palabra oficialización”, indicó la modelo durante un enlace en vivo a través de su cuenta de Instagram. Como se recuerda, la influencer manifestó que no debe dar detalles de sus salidas y que puede salir con quien quiera.

Debido a esto, la popular ‘urraca’ se pronunció. “Perfecto, pero ese es el discurso de las que no oficializan, hay otras que llegan a más. Esta va a decir ‘porque él y yo teníamos una relación’. No era...”, dijo Magaly, arremetiendo contra la actual modelo de Esto es Habacilar.

Asimismo, la conductora de televisión tuvo más comentarios hacia la ex chica reality. “No quiere oficializarla. No quiere pues, mamita, ten un poco de dignidad, valórate, quiérete, ámate. No te quiere oficializar, seguro se avergüenza de ti, seguramente es eso”, dijo Magaly, afirmando que Patricio Parodi no se siente orgulloso de estar con Luciana.

Patricio Parodi y Luciana Fuster se besaron en vivo

Durante el programa de Esto es Habacilar emitido el día de hoy, 2 de febrero, la controversial pareja interpretó una escena de la teleserie Maricucha en el que Christian Dominguez tuvo que decidir quién actuó mejor.

La modelo se vistió como la protagonista de la mencionada teleserie, iniciando la escena con un diálogo entre el ‘Pato’ y Luciana. Finalmente, la pareja culminó la toma con un beso causando conmoción entre el público. El cantante de cumbia, Christian Dominguez mencionó que esa interpretación lo sorprendió y junto a Johanna San Miguel, pidieron una repetición.