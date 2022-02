Magaly Medina arremete contra Esto es Habacilar: “¿Qué tenían que hacer los guerreritos ahí?

La conductora criticó la inclusión de los integrantes de EEG en Esto es Habacilar y aseguró que los utilizan como estrategia para generar morbo y levantar el rating.

“Esto es Habacilar no ha tenido el eco que quisieran sus productores", dijo Magaly Medina. Foto: composición ATV/ Pro TV

