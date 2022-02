Leonard León amenaza a su hermana: “Lo que dijiste lo vas a tener que demostrar en un juzgado”

Leonard León no perdona ninguna acusación de su hermana en su contra y amenaza con irse hasta las últimas consecuencias, a pesar de la relación sanguínea que tienen. Todo esto lo hizo después de que su familia se presentara en el programa Dilo fuerte a acusarlo de violencia física y psicológica con su expareja Karla Tarazona.

Publicación del cantante. Foto: Leonard León/Instagram

El cantante se pronunció ahí mismo sobre dicha actuación y señaló, a través de sus redes sociales: “Todas las familias tenemos problemas pero contigo se llegó al extremo. No hay nada de malo en que haya dicho que nunca hubo afinidad porque mis razones las tuve por tus actos de años atrás, es por ello que siempre trabajé para dar lo que mi madre se merece”.

Publicación del cantante. Foto: Leonard León/Instagram

Minutos más tardes, Leonard León volvió a publicar un mensaje, pero esta vez la amenazó de manera tajante: “Qué raro que justo en esta semana me lleguen notificaciones de la otra parte y luego tú estés en Lima en el canal donde trabaja la ahora tu amiguita, ¿no? Quieren unirse para el cargamontón y obvio que me doy cuenta. Ahora todo lo que dijiste ayer lo vas a tener que demostrar en un juzgado”.

Leonard León no muestra arrepentimiento por hablar del grado académico de Karla Tarazona

En medio de la pelea pública que tenían Leonard León y Karla Tarazona, debido a las declaraciones de ambos personajes, el cantante intentó minimizar a su expareja debido a que, según insinuó, no había acabado el colegio. Esto ocasionó que la conductora y su esposo respondieran a dicha acusación.

En ese sentido, el artista no se mostró arrepentido y aseguró: “¿Por qué no podría decir algo en contra de ella si ella me ha dicho tantas cosas estos años? Porque solamente digo una cosa se me critica, pero ella por ser mujer sí tiene el derecho de despotricar en mi contra y perturbar mi tranquilidad”.

Karla Tarazona muestra el celular viejo y roto que le entregó Leonard León a su hijo

A pesar de que Leonard León lo negó en muchas ocasiones, el teléfono que le entregó a uno de sus hijos con la locutora radial Karla Tarazona se encontraba en mal estado, según indicó ella.

En ese sentido, la empresaria manifestó: “Prefiero dar a mis hijos un celular obsoleto, lo que importa es que reciba llamadas, a entregarles un celular viejo y roto, que a las justas funciona, como este que les diste y que podría hasta cortarles sus deditos de lo roto que está”.