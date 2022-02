Khloé Kardashian: Lamar Odom, exesposo de la empresaria, admite que la extraña

Al parecer, los dilemas amorosos siguen persiguiendo a Khloé Kardashian. En esta oportunidad, Lamar Odom, su exesposo y ex jugador de la NBA, admitió que la extraña. Cabe mencionar que previamente él ya había hablado sobre la polémica paternidad de Tristan Thompson, quien tiene una hija con Kardashian. El deportista se acaba de unir al elenco del reality Celebrity big brother.

PUEDES VER Khloé Kardashian se mudaría luego del escándalo de Tristan Thompson, según fuentes

Lamar Odom sobre Khloé Kardashian: “La extraño mucho”

En un adelanto de la tercera temporada de Celebrity big brother, Odom habló con su amigo Todrick Hall para contarle que soñó con su exesposa la noche anterior.

Hall le consultó cuántas exesposas tenía. Ante esto, el jugador dijo que solo se había casado una vez. Su compañero se dio cuenta de que se refería a Kardashian y le consultó si mantenían contacto.

“No, la extraño mucho. Desearía poder recuperar ese tiempo”, respondió el exatleta.

Cabe mencionar que, antes de ingresar al reality, Odom le indicó al portal Entertainment tonight que esperaba encontrarse con Khloé.

PUEDES VER Khloé Kardashian es vista por primera vez desde escándalo de Tristan Thompson

Historia de amor entre el basquetbolista y la empresaria

Recordemos que la expareja estuvo casada entre 2009 y 2016. El exdeportista se manifestó sobre lo último ocurrido entre Khloé y el basquetbolista Tristan Thompson.

“Realmente no deseo nada más que lo mejor para ella, y espero que podamos reconectarnos y hablar algún día como amigos. Ella es una buena persona y se merece el mundo”, dijo Odom sobre el tema.

Odom y Kardashian seguían juntos en 2012. Foto: ABC News

PUEDES VER Tristan Thompson le regaló a su hija True decenas de rosas por escándalo de paternidad

Recordemos que el integrante del equipo Sacramento Kings se acaba de convertir en padre, fuera de la relación que llevaba con Kardashian. Ante el escándalo, se disculpó con ella a a través de las redes sociales.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado a lo largo de los años”, fue la respuesta pública que dio Thompson en sus redes sociales luego de que la noticia se hiciera viral.