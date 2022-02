Kate del Castillo: “Siempre tengo que confiar en mi instinto”

A propósito del estreno en Telemundo de la segunda temporada de ‘La reina del sur’, la mexicana Kate del Castillo conversó con medios de toda Latinoamérica, vía Zoom, donde contó detalles no solo de la serie, sino que dio algunas opiniones personales.

“Ella (Teresa Mendoza) siempre va a ser igual, no cambia mucho. El pelo un poco, su manera de vestirse es sencilla porque viene del pueblo. Ella se ha ido refinando conforme va pasando su vida, y si tiene que irse a un lugar importante se cambiará, pero no deja de ser una chica sencilla, lo cual no se le va a quitar nunca”, define a su personaje más popular, hasta el momento.

”Siempre tengo que confiar en mi instinto. Recuerdo que yo tenía miedo de irme a Telemundo porque en ese entonces no era una empresa muy grande y empezaba produciendo otras cosas, pero mi instinto me dijo: ‘Es un personaje que has perseguido, un personaje hermoso’ y yo tenía ganas de hacer algo completamente diferente que pusiera a la mujer muy arriba, que sea fuerte y sin saberlo fue el éxito que fue. No siempre trabajas en lo que desearías trabajar necesariamente. Muchos no tenemos la fortuna de escoger. Para mí fue una lección de confiar en tu instinto”, recuerda.

¿Te visualizas más en tu carrera con este personaje?

Sí, a ver, es importante esta época porque somos mujeres de acción. Desde que nacemos porque así tenemos que serlo para sobrevivir. Entonces, creo que finalmente tiene mucho éxito, porque creo que las mujeres quieren ver a una mujer así y reflejarse y verse bellas. Y también a los hombres les encanta ver a una chica en acción. Teresa es una mujer de cierta edad como yo, no es una ‘chavita’ (joven) y también eso es padre (bueno), porque le da mucho carácter, le da una madurez de toda la vida, una vida que nunca eligió y que la ha llevado por ahí y ha tenido que seguir para sobrevivir, y lo ha hecho bastante bien. Es esa resiliencia que tiene ella y tenemos todas las mujeres.

Tus padres (el famoso actor Eric del Castillo y Verónica) no han querido vacunarse. ¿Qué opinas?

Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a los demás. Yo estoy vacunada dos veces; tengo mi manera de pensar y mis padres tienen la suya, y no se las voy a cambiar, porque no puedo y créeme que lo he intentado, pero así es. Ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien, no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho, yo también no quería vacunarme, porque yo decía ‘por qué me voy a meter un bicho que no tengo’. Pero en lo personal les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición.

Regresarás a México a trabajar. ¿Cómo te sientes ahora que el diario El País publicó un artículo en el que revelan la persecución que hubo en tu contra?

Arely Gómez (la fiscal que llevó su caso) sigue teniendo un puesto importante en México. En el Gobierno siguen las mismas personas en los mismos puestos, y ahora resulta que la señora Arely es juez y parte, así que seguimos con eso. Ya se publicó todo lo que fue la persecución en mi contra y yo sigo luchando. Estamos en la lucha y Arely tendría que salir a enfrentar esto.

¿Qué es lo que quiere Kate del Castillo en lo profesional?

No me quiero encasillar en un solo género. Yo he hecho muchas cosas. Tragedia, drama y ahora vamos a empezar a filmar una versión moderna de Anna Karenina y estoy contenta porque es una cosa diferente. Será con mi productora. Nuestra primera serie para una plataforma que aún no puedo revelar y estoy emocionada de regresar con ella a mi país como productora y protagonista.