Kate del Castillo se rinde ante la gastronomía peruana: “La mejor que he tenido en mi vida”

La tercera temporada de La reina del sur, protagonizada por Kate del Castillo, se encuentra muy cerca de estrenarse a través de la señal de Telemundo. Esta vez la exitosa producción tendrá escenas en territorio peruano, ya que en octubre del 2021 los actores de la serie se mudaron hasta del centro histórico de Lima y la ciudadela de Machu Picchu para el rodaje.

Por ello, la actriz, que da vida a Teresa Mendoza, quedó agradecida por el trato recibido por nuestros compatriotas y llenó de elogios la gastronomía nacional. En esa línea, la mexicana aseguró que espera volver al Perú, pero esta vez de vacaciones para disfrutar más aún de su estadía.

Kate del Castillo se rinde ante la gastronomía y la gente peruana

“La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble. Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, inició.

“Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como es Perú, como es Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía. Pocas veces he experimentado algo así”, añadió para El Comercio.

Actores peruanos estarán en La reina del sur 3

La tercera temporada de La reina del sur no solo mostrará algunos paisajes del Perú, sino que también contará con las apariciones de actores nacionales. Mayella Lloclla, Gerardo Zamora, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios fueron los elegidos por Telemundo para ser partícipes de tan grande producción.

Incluso quien fue protagonista de Dos hermanas le regaló un retrato a su colega mexicana y le dedicó unas sentidas palabras tras el final de las grabaciones en el Perú. Asimismo, la serie recorrió parte de Colombia y Argentina.