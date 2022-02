Jazmín Pinedo acompaña a su hija a vacunarse contra la COVID-19: “¡Mi chica valiente!”

La modelo Jazmín Pinedo alentó a su pequeña Khalessi durante todo su proceso de vacunación para que no viva una mala experiencia.

La hija de Jazmín Pinedo recibió su primera dosis de la vacuna. Foto: composición/ Instagram

Jazmín Pinedo se mostró feliz de compartir en redes sociales que su hija Khalessi por fin recibió su primera dosis contra la COVID-19. A través de una serie de historias en Instagram, la exconductora de Más Espectaculos difundió los momentos que atravesó con su hija el día que le tocó recibir el ansiado fármaco. “¿Estás lista para tu vacuna?”, preguntaba la modelo. Luego de que su hija le respondiera afirmativamente, Pinedo la felicitó. “Esa es mi chica valiente” , dijo. Khalessi recibe su primera vacuna contra el coronavirus Jazmín Pinedo compartió también el preciso momento en que el personal de salud vacuna a su hija. Lamentablemente, la pequeña no pudo evitar asustarse y dejar salir unas cuantas lágrimas. Sin embargo, la modelo estuvo a su lado sosteniéndola todo el tiempo, hasta que terminaron de aplicarle el fármaco. PUEDES VER: Jazmín Pinedo cuenta triste episodio: “Quedé embarazada 2 veces, pero los perdí” “Mi chica valiente”, escribió con orgullo la presentadora. Jazmín Pinedo premiará a su hija tras vacunarse Inmediatamente después de haber recibido su primera dosis, Jazmín Pinedo calmaba a su hija diciéndole que le iba a ‘pagar lo que le debía’ con las monedas virtuales de la plataforma de juegos Roblox llamadas Robux. “Ya está. ¿Cuánto te debo, mil Robux o dos mil Robux? Mil Robux, ah, porque no te dolió. Me engañaste”, se le escuchaba decir a la modelo mientras su hija sonreía. PUEDES VER: ¿Qué famosas han donado su cabello para limpiar las playas por derrame de petróleo?

