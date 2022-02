Hugo García y Alessia Rovegno en su nueva etapa laboral

Hugo García y Alessia Rovegno son la pareja del momento. Hace algunos días, fueron parte de la revista Cosas, donde ocuparon la portada. Asimismo, la pareja dio detalles de su relación durante la entrevista y mencionaron los planes que tienen a futuro.

La hija de Bárbara Cayo aseguró que entre ellos ya hay proyectos laborales, y está emocionada por lo bien que se llevan como pareja. Hugo García mencionó que no la conocía hasta que Alessia publicó su primer tema a través de redes sociales. “Yo la vi en el videoclip de su primera canción “Un amor como el nuestro”, ya que un amigo lo compartió en redes. Sentí una conexión súper linda, como si la conociera de toda la vida. Desde ese día no paré hasta conocerla”.

La hija de Barbara Cayo celebró en sus redes sociales el haber obtenido su visa de trabajo a Estados Unidos. Foto: Hugo García/Instagram

“Vamos a trabajar juntos, de hecho, y en verdad nos llevamos tan bien que sabemos que nos va a ir increíble”, señaló la modelo, sin mencionar de qué proyecto se trataba.

Finalmente, a través de una publicación en la plataforma Instagram, Hugo García reveló que se mudará con Alessia Rovegno a Nueva York, en Estados Unidos. Los usuarios de esta red felicitaron a la pareja y se especula que los proyectos laborales se darán en ese país.

La declaración de Hugo García

Hugo García y Alessia Rovegno hicieron pública su relación en el programa En boca de todos, luego verlos juntos en varios viajes. Asimismo, revelaron cómo inició el amor entre ellos.

“Fue a la antigua (su declaración de amor), y al tercer día de conocernos. Todo se dio en el tiempo perfecto”, dijo el ex chico reality, mientras evidenciaba lo enamorado que está de la modelo peruana.

Bárbara Cayo junto a su hija Alessia Rovegno, quien ahora es pareja de Hugo García. Foto: Instagram

Por otro lado, Hugo también confesó lo nervioso que se sentía por conocer a los padres de Alessia. “Una semana antes ya estaba aprendiendo coreografías y tiktoks, para no pasar roche. Definitivamente, el talento sobra en esa familia. Todos son muy unidos y divertidos. Me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir como en casa y (como si fuera) parte de la familia desde el primer momento”, explicó García, quien pasó un día muy especial junto al círculo íntimo de Alessia Rovegno.